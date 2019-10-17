حتى لا تعود من المطار.. مناشدة عاجلة من الخارجية للمصريين المسافرين للخارج

صرح السفير ياسر محمود هاشم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج بأنه لوحظ رفض سلطات المطارات في بعض الدول السماح لأعداد من المواطنين المصريين بالدخول لدى وصولهم من موانئ الوصول ومطالبتهم بالعودة إلى أرض الوطن أو الدول القادمين منها نظراً لأن صلاحية جوازات سفرهم تقل عن ستة أشهر.





حيث ترجع سلطات تلك الدول ذلك إلى ما تقتضيه القواعد الدولية الخاصة بالإتحاد الدولى للنقل الجوى ( الإياتا ) والتي تقضى بألا تقل مدة صلاحية جواز السفر عن ستة أشهر.





وناشد مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، في بيان صحفي لوزارة الخارجية، بالمواطنين المصريين الراغبين في السفر للخارج بضرورة الإلتزام بألا تقل مدة صلاحية جوازات سفرهم عند المغادرة عن 6 أشهر، لاسيما أن أغلبية الدول تلتزم بعدم منح تأشيرات الدخول على الجوازات التي تقل مدة صلاحيتها عن ستة أشهر، كما تتمسك الدول التي تسمح بسفر المواطنين المصريين إليها بدون تأشيرة دخول مسبقة بعدم السماح للمسافرين إليها بالدخول من موانىء الوصول إذا كانت صلاحية جواز السفر تقل عن ستة أشهر وقت وصولهم إلى منافذ الدخول بتلك الدول.



