نجم تشيلسي يفكر في الرحيل عن الفريق والنادي يكشف موقفه
يفكر نجم نادي تشيلسي الإنجليزي بشكل جاد في الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة لعدة أسباب والنادي يرد على رغبته هذه.
جيرو يدرس مغادرة تشيلسي
وكشفت صحفية "إيفنينج ستاندر" البريطانية أن الفرنسي أوليفيه جيرو يفكر في الرحيل عن القريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
سبب رغبة جيرو في مغادرة تشيلسي
وأشارت الصحيفة إلى أن جيرو بريد مغادرة تشيلسي في يناير القادم بسبب قلة مشاركاته مع الفريق بشكل أساسي ونزوله كبديل.
موقف تشيلسي من رحيل جيرو
وأكدت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن نادي تشيلسي لا يمانع في رحيل جيرو الشتاء القادم بمقابل مادي بدلا من أن يخسره النادي مجانا عقب انتهاء عقده فب الصيف القادم.
مشاركات جيرو نادي تشيلسي هذا الموسم
وقد شارك أوليفيه جيرو في 5 مباريات فقطة حتى الآن مع نادي تشيلسي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد ولم يصنع أي أهداف.
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