"الشروط والتخصصات المطلوبة".. كل ما تريد معرفته عن تقديمات الكلية الحربية‎

قال اللواء أركان حرب أشرف فارس مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق الكليات والمعـاهد العسكـرية، خلال المؤتمر الصحفى بمقر الكلية الحربية، للإعلان عن شروط القبول للدفعات الجديدة، أن القوات المسلحة أعلنت عّن استقبال دفعة جديدة من الضباط في بعض التخصصات فى الكلية البحرية والحربية .

تعتبر هذه المرة الأولى فى الجيش المصرى، التي يقبل فيها جامعيين فى الكلية البحرية، قد اعتمد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى إعلان قبول دفعة جديدة بالكلية البحربة والحربية من خريجى الجامعات الحكومية من حملة المؤهلات العليا.

الشروط العامة

ووضعت الكلية الحربية شروط عامة للقبول: أن يكون الطالب مصرى الجنسية، ومن أبوين وجدين مصريين، وألا يكون الطالب أو أبويه أو جديه مكتسبين أو متقدمين للحصول على أى جنسية أخرى، الأ يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف، وكما يجب أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك، ولم يسبق له الزواج ويتقدم بتعهد بعدم الزواج أثناء الدراسة.

كما تضمنت الشروط: وألا يكون قد إستقال أو تم فصله تأديبياً من أى كلية أو معهد أو مدرسة ، وألا يكون قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية، وكما حددت الشروط ضرورة إرفاق بيان المعاملة التجنيدية، يحصل عليها المتقدم من إدارة التجنيد أو منطقة التجنيد التابع لها الطالب المتقدم.

كما حددت الشروط وأن لا يقل الطول عن (170) سم ، وأن يكون لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية من القومسيون الطبى للقوات المسلحة، ولا يجب إعادة الكشف الطبى على الطالب فى نفس الدفعة المتقدم لها، وفى نفس العام، فى حالة عدم لياقته الطبية و عدم اجتياز اختبارات اللياقة البدنية بنجاح، و لايجوز إعادة هذا الإختبار فى نفس الدفعة، وتتضمن الاختبارات إختبار قفزة الثقة فى حمام السباحة من إرتفاع (7,5) متر والاختبارات النفسية ،والاختبار الشخصى ( كشف الهيئة ) واختبار العرض الطبى العام والذى يشتمل على التحاليل التخصصية المتقدمة ، وأن يتعهد الطالب كتابيا بالإلتزام الكامل بشروط التقدم للكلية (الحربية – البحرية ) .

شددت الكلية: علي أن تكون البيانات المدرجة فى أوراق القبول والتى قبلت الكلية الطالب على أساسها صحيحة طوال فترة وجوده بالكلية ، وأن يلتزم الطالب بالتوقيع على الإقرار الموجود بالملف والمتضمن معاملة الطالب بالدرجة العلمية العسكرية الحاصل عليها وليس المؤهل الجامعي.

تسمح الكلية للضباط الإحتياط وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة حالياً بالتقدم لهذه الدفعة بنفس الشروط والضوابط أن يجتازوا الشروط الخاصة بإختبارات الكلية البحرية ( السباحة ) والإختبارات التفضيلية، تبدأ عملية سحب ملفات القبول من المكتب الرئيسى بالكلية الحربية بمصر الجديدة إعتباراً من يوم السبت 19 أكتوبر الجاري.

التخصصات المطلوبة

أوضح مدير الكلية الحربية، أن الكلية الحربية تقبل خريجى كليات الجامعات الحكومية من المؤهلات الآتية ( تربية رياضية – تجارة – حقوق – زراعة – لغات " إنجليزى – عبرى – روسى – فرنسى – سواحيلى " – علوم من جميع التخصصات – حاسبات وتكنولوجيا المعلومات – ألسن من جميع التخصصات – لغات وترجمة من جميع التخصصات – إقتصاد وعلوم سياسية – الاعلام والصحافة - الأداب تخصص إعلام و علم نفس) .

أضاف مدير الكلية الحربية، يشترط في المتقدم أن يحصل علي تقدير جيد علي الأقل، والأيزيد السن فى 1 أكتوبر 2019 عن 24 سنة ، و أن يكون الطالب حاصل على المؤهل الجامعى فى عام 2018/2019 فقط ، على أن تكون مدة الدراسة بالكلية الحربية هى عاميين

كلية الهندسة

ووضعت الكلية الحربية شروط الخاصة حيث تقبل الكلية خريجى كليات الهندسة من الجامعات الحكومية فقط فى التخصصات الآتية: ( هندسة الحاسبات – هندسة كهرباء قوى – هندسة الإتصالات / الإلكترونيات – هندسة ميكاترونيك – هندسة بحرية " بناء سفن " – تخصصات الهندسة التطبيقية " تقنية النانو " ) على أن يحصل المتقدم على المؤهل بتقدير مقبول علي الأقل.

ولاتقبل الكلية خريجى الجامعات الخاصة والأكاديميات والمعاهد الخاصة ماعدا تخصص هندسة بحرية وبناء سفن من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، علي أن يحصل المتقدم علي اعتماد الشهادة من المجلس الأعلى للجامعات .

كلية العلوم

كما تقبل الكلية خريجى كليات العلوم من الجامعات الحكومية فقط فى الأقسام والتخصصات الآتية ( علوم فلك – علوم أرصاد جوية – علوم فضاء – علوم فيزياء – علوم رياضيات – علوم حاسبات – علوم كيمياء – علوم بحار )، يجب أن يحصل الطالب علي بتقدير تراكمي جيد علي الاقل في شهادة البكالوريورس.

تقبل الكلية خريجى كليات التربية من الجامعات الحكومية فقط، فى التخصصات (الفيزياء – الكيمياء - الرياضيات)، ويجب أن يحصل المتقدم على تقدير جيد علي الأقل، وتقبل الكلية خريجي كليات حاسبات وتكنولوجيا المعلومات من الجامعات الحكومية بتقدير جيد علي الأقل، يشترط في المتقدم من خريجين ( العلوم – التربية – الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات ) الأ يزيد عمره عن 24 سنة بينما خريجين كليات الهندسة، أن يحصلوا علي المؤهل فى عام 2018/2019 فقط، ومدة الدراسة بالكلية البحرية والحربية عاميين ميلادى.