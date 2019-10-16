شرط وحيد أمام أليجري ليتولى تدريب مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن هناك شرط وحيد أمام ماسيمليانو أليحري مدرب نادي يوفنتوس السابق ليتولى مهمة تدريب نادي مانشستر يونايتد خلال الفترة القادمة.

خسارة مانشستر يونايتد مباراة ليفربول

وأكدت صحيفة "توتو ميركاتو" الإيطالية أن أليجري أصبح قريب جدا من تولي تدريب نادي مانشستر يونايتد خلال الفترة القادمة ولكن بشرط خسارة الفريق لمباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي.





قيمة تعاقد مانشستر يونايتد مع أليجري

وذكرت الصحيفة أنه في حالة تعاقد مانشستر يونايتد مع أليجري سيحصل على مبلغ 6.5 مليون جنيه إسترليني سنويا.





وكانت بعض التقارير الصحفية الإنجليزية قد أشارت إلى أن نادي مانشستر يونايتد سيقيل سولشاير إذا استمر الأداء والنتائج السيئة في الفترة القادمة.





موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي

ويستعد نادي مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره نادي ليفربول يوم الأحد القادم 20 أكتوبر ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





ويتواجد نادي مانشستر يونايتد في المركز الثاني عشر من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 9 نقاط من أصل 8 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.