اسعار الدولار اليوم الخميس 17/10/2019.. وتوقعات لسعر العملة الأمريكية خلال الفترة المقبلة

اسعار الدولار اليوم

سلسلة التراجعات تسيطر على اسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس، أخر تعاملات الأسبوع ليخسر نحو 6 قروش فى يومين ، ليسجل متوسط سعر الدولار 16.20 جنيه ، وهو أدنى مستوي للدولار من 4 مارس 2017 والذى كان سعر الدولار وقتها 16.26 جنيه، بحسب بيانات البنك المركزي، ارتفعت اسعار الجنيه مقابل الدولار ارتفعت خلال تعاملات شهر سبتمبر، للتراجع أسعار الدولار بنحو 24 قرشًا أمام الجنيه منذ تعاملات الشهر الماضي.





اسباب تراجع سعر الدولار

قالت وكالة بلومبرج، إن مصر عادت مرة أخرى لتصبح بين أعلى دول العالم في سعر الفائدة الحقيقي بعد تراجع التضخم إلى أدنى مستوى له منذ نحو 7 سنوات.





وبحسب الوكالة، أصبح سعر الفائدة الرئيسي المعدل وفقاً للتضخم في مصر قرب 8.5 بالمائة، ليتجاوز نظيره في تركيا وأوكرانيا ويتساوى مع عدد قليل جداً من الأسواق الناشئة.





وقالت بلومبرج إن سعر الفائدة الحقيقي المرتفع في مصر يقدم حوافز جديدة للمستثمرين في أدوات الدين المحلية.





وأضافت بلومبرج أن الجنيه المصري يبقى مفضلاً للمستثمرين الذي يقترضون بالعملات التي تكون فيها أسعار الفائدة منخفضة، ثم يستثمرون في الديون المحلية للدول التي ترتفع فيها الفائدة.





اسعار الدولار خلال الفترة المقبلة





قال رشاد عبده الخبير الاقتصادي، على أن الدولار سيواصل خسائرة أمام الجنيه خلال الشهور المتبقية من عام 2019.





وتراجع الدولار بنحو 8% أمام الجنيه بحسب تقرير حديث لصندوق النقد الدولى، وأحتل المرتبة الثانية كأفضل العملات أداءً أمام الدولار بحسب وكالة بلومبرج.





وأوضح عبده لـ" الفجر": " الدولار قد يستكمل ايضًا سلسلة خسائرة في عام 2020 إذا واصلت إيرادات الدولة ارتفاعتها من العملة الصعبة ".





وأضاف" عبده" أن ما تسبب في تراجع سعر الدولار خلال 2019 وفرة المعروض منه بعد تحسن إيرادات السياحة وتحويلات المصريون بالخارج، بجانب تراجع الطلب علية بعد استبدال العديد من السلع المستوردة بسلع محلية الصنع.









اسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو16.16 جنيه للشراء، و16.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.19 جنيه للشراء، و16.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر نحو 16.19 جنيه للشراء، 16.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.18 جنيه للشراء، 16.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.19 جنيه للشراء، 16.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 16.17 جنيه للشراء، و16.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 16.17 جنيه للشراء، 16.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.19جنيه للشراء، 16.29 جنيه للبيع.









اسعار الدولار اليوم في البنوك