وزير قطاع الأعمال: لدينا مشروع لإنشاء جسر للربط بين القاهرة وشرق إفريقيا

Advertisements

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن الوزارة لديها 127 شركة في 12 صناعة مختلفة، وتعمل الوزارة حاليًا على إعادة هيكلة 37 شركة بالكامل في الكثير من الصناعات الثقيلة والغير ثقيلة، لرفع كفاءة هذه الشركات، لافتًا إلى أن الوزارة لديها أصول غير مستقبلة أغلبها أراضي قابلة للتطوير من قبل المطورين العقاريين.



وتابع وزير قطاع الأعمال، خلال جلسة "الاستثمار في المشروعات الكبرى" بمؤتمر "مصر تستطيع"، المذاع عل فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، أن الوزارة لديها مزرعة في توشكى تبلغ مساحتها 28 الف فدان، على بعد 65 كيلو من الحدود المصرية السودانية، وهناك 12 ألف فدان مزروعين بالفعل، والبنية التحتية لكل هذه المزرعة موجودة سواء مياه شرب أو كهرباء وخلافه.



وتابع أن الوزارة لديها مشروع لتربية القطيع لإنتاج الألبان، وتطلع لتربية 5آلاف رأس، بحيث يكون لديها مشروع متكامل لتربية الماشية، خاصة أن هناك طلب محلي لمثل هذه المشروعات.



وأضاف أن الوزارة لديها مشروع آخر لإنشاء جسر يربط بين القاهرة وشرق إفريقيا، وهذا المشروع يتضمن توفير 5 خدمات مثل النقل البري والبحري، والوزارة في حاجة لشركة تمتلك خبرة عالمية في إدارة اللوجستيات، وهناك مشروع آخر لتسويق في 10 دول إفريقية، بغرض تنمية التجارة البينية بين مصر وهذه الدول، لافتَا إلى أن المجال مفتوح للإستثمار في الاقتصاد المصري.



وأوضح أن هناك مشروعًا كبيرًا جدًا لتطوير شركات الغزل والنسيج، خاصة أن هناك 9 شركات لديها أندية، وهناك مشروع لإنشاء نادي رياضي اجتماعي في شركة غزل المحلة، ومشروع آخر لمستثمر لديه خبرة في إدارة فرق كرة القدم لإنشاء أكاديميات في نادي غزل المحلة، والعمل على تصعيد الفريق للدوري الممتاز.



