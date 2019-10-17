اسعار الذهب اليوم الخميس 17/10/2019.. والمعدن الأصفر يعوض خسائره

اسعار الذهب اليوم

تذبذبت اسعار الذهب المحلي خلال تعاملات أمس، لترتفع في المستهل وتعاود التراجع ، لتصعد مرة أخرة لتعوض خسائرها في مستهل تعاملات اليوم الخميس ويرتفع بنحو 3 جنيهات ، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح اسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:

اسعار الذهب في مصر اليوم الخميس

سعر الذهب عيار 18 سجل 580.36 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 21 ما قيمته 680.77 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 24 ما قيمته 778.00 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,446 جنيها.

اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

انخفض سعر جرام الذهب ليبلغ سعر الذهب عيار 18 ليسجل 583.51 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 680.77 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 778.00 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,446 جنيه.

اسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 766 إلى 768 عيار 22 702 إلى 704 عيار 21 670 إلى 672 عيار 18 574 إلى 576 عيار 14 447 إلى 448 عيار 12 383 إلى 384 الاونصة 23.814 إلى 23.885 الجنيه الذهب 5,360 إلى 5,376 الكيلو 765.714 إلى 768.000

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 778.00جنيه 47.94$ سعر الذهب عيار 22 713.10جنيه 43.94$ اسعار الذهب عيار 21 680.77جنيه 41.94$ اسعار الذهب عيار 18 583.51جنيه 35.95$ سعر الذهب عيار 14 453.84جنيه 27.96$ سعر الذهب عيار 12 389.00جنيه 23.97 $ سعر الذهب عيار 9 291.75جنيه 17.97 $ اسعار أوقية الذهب 24,196 جنيه 1,491 $ اسعار جنيه الذهب 5,446 جنيه 335.56 $ اسعار كيلو الذهب 778,005 جنيه 47,936 $

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 16 أكتوبر 778.00 680.77 583.51 453.84 389.00 15 أكتوبر 773.80 677.10 580.36 451.39 386.90 14 أكتوبر 780.34 682.82 585.27 455.20 390.17 13 أكتوبر 780.43 682.90 585.34 455.26 390.22 12 أكتوبر 780.43 682.90 585.34 455.26 390.22 11 أكتوبر 779.64 682.20 584.74 454.79 389.82 10 أكتوبر 782.01 684.27 586.51 456.17 391.00 9 أكتوبر 788.88 690.28 591.67 460.18 394.44 8 أكتوبر 789.73 691.03 592.30 460.68 394.86 7 أكتوبر 782.70 684.88 587.03 456.58 391.35

اسعار الذهب عالميًا:

صعدت اسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، لتعاود اسعار الذهب مستويات ما قبل تراجع الأمس التى خسر بها 9 دولارت ليربح اليوم 10 دولارت بدعم من تراجع سعر الدولار.





وتراجعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بعكس التوقعات لأول مرة في7 أشهر، وتراجعت مستويات التفأول بشأن إتمام صفقة البريكست بعد تقرير صحفي يشير إلى أن المفاوضات بين الجانبين الأوروبي والبريطاني تعثرت في اليوم الأخير قبل القمة ودخلت في في طريق مسدود، مع ترقب انعقاد قمة قادة الاتحاد الأوروبي في نهاية الأسبوع الجاري للاتفاق حول مصير البريكست.

وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.7 بالمائة أو ما يعادل 10.50 دولار مُسجلاً 1494 دولار للأوقية.



