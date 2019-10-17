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اسعار الذهب اليوم الخميس 17/10/2019.. والمعدن الأصفر يعوض خسائره

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 12:00 ص
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اسعار الذهب اليوم الخميس 17/10/2019.. والمعدن الأصفر يعوض خسائره
اسعار الذهب
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الفجر الاقتصادي
 
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اسعار الذهب اليوم 
تذبذبت اسعار الذهب المحلي خلال تعاملات أمس، لترتفع في المستهل وتعاود التراجع ، لتصعد مرة أخرة لتعوض خسائرها في مستهل تعاملات اليوم الخميس ويرتفع بنحو 3 جنيهات، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح اسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:

اسعار الذهب في مصر اليوم  الخميس

سعر الذهب عيار 18 سجل  580.36 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 21 ما قيمته 680.77  جنيها للجرام.
 
سعر الذهب  عيار 24 ما قيمته 778.00 جنيها للجرام.
 
سعر الجنيه الذهب اليوم 5,446 جنيها.

اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة 
انخفض سعر جرام الذهب ليبلغ سعر الذهب عيار 18 ليسجل 583.51 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر680.77 جنيهًا للجرام،  والذهب عيار  24 سعر 778.00  جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,446جنيه.

اسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

766 إلى 768

عيار 22 

702 إلى 704

عيار 21

670 إلى 672

عيار 18

574 إلى 576

عيار 14

447 إلى 448

عيار 12

383 إلى 384

الاونصة

23.814 إلى 23.885

الجنيه الذهب

5,360 إلى 5,376

الكيلو

765.714 إلى 768.000

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 778.00جنيه      

 47.94$

سعر الذهب عيار 22

 713.10جنيه

 43.94$

اسعار الذهب عيار 21

680.77جنيه       

41.94$

اسعار الذهب عيار 18

 583.51جنيه

35.95$

سعر الذهب عيار 14

453.84جنيه

27.96$

سعر الذهب عيار 12

389.00جنيه

23.97 $

سعر الذهب عيار 9

291.75جنيه

17.97 $

اسعار أوقية الذهب

24,196 جنيه

1,491 $

اسعار جنيه الذهب

5,446 جنيه

335.56 $

اسعار كيلو الذهب

778,005 جنيه

47,936 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

16 أكتوبر

778.00

680.77

583.51

453.84

389.00

15 أكتوبر

773.80

677.10

580.36

451.39

386.90

14 أكتوبر

780.34

682.82

585.27

455.20

390.17

13 أكتوبر

780.43

682.90

585.34

455.26

390.22

12 أكتوبر

780.43

682.90

585.34

455.26

390.22

11 أكتوبر

779.64

682.20

584.74

454.79

389.82

10 أكتوبر

782.01

684.27

586.51

456.17

391.00

9 أكتوبر

788.88

690.28

591.67

460.18

394.44

8 أكتوبر

789.73

691.03

592.30

460.68

394.86

7 أكتوبر

782.70

684.88

587.03

456.58

391.35

 

اسعار الذهب عالميًا:
صعدت اسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، لتعاود اسعار الذهب مستويات ما قبل تراجع الأمس التى خسر بها 9 دولارت ليربح اليوم 10 دولارت بدعم من تراجع سعر الدولار.

وتراجعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بعكس التوقعات لأول مرة في7 أشهر، وتراجعت مستويات التفأول بشأن إتمام صفقة البريكست بعد تقرير صحفي يشير إلى أن المفاوضات بين الجانبين الأوروبي والبريطاني تعثرت في اليوم الأخير قبل القمة ودخلت في في طريق مسدود، مع ترقب انعقاد قمة  قادة الاتحاد الأوروبي في نهاية الأسبوع الجاري للاتفاق حول مصير البريكست.
 
وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.7 بالمائة أو ما يعادل 10.50 دولار مُسجلاً 1494 دولار للأوقية.

وصعد سعر التسليم الفوري للذهب بحلول الساعة 5:50 مساءً بتوقيت جرينتش، بنحو 0.5 بالمائة عند 1488.6 دولار للأوقية، رابحاً 7.63 دولار، بالتزامن مع تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 97.979.
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