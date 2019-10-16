مصطفى الفقي: فيلم "الممر" أحيا الشعور بحرب أكتوبر بقوة من جديد
الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 11:26 م
Advertisements
أمنية فوزي
Advertisements
Advertisements
قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، ورئيس مكتبة الإسكندرية، إن فيلم "الممر" أحيا الشعور بحرب أكتوبر بقوة من جديد، لافتًا إلى أن إسرائيل لم ترتاح لفيلم "الممر".
وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامجه "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الأربعاء، أن وزير الحربية الفريق محمد فوزي جمع شتات الجيش بعد 1967.
وأشار المحلل السياسي، إلى أن محمود رياض وزير الخارجية الأسبق كان من أصل عسكري ولعب دورًا كبيرًا في الاستعداد لحرب أكتوبر 1973، وأن اللواء سفير محمد حافظ إسماعيل أعاد تنظيم وزارة الخارجية في أوائل الستينيات.
ولفت "الفقي"، إلى أن بناء حائط الصواريخ كان أهم مقدمات الانتصار في حرب أكتوبر 1973، موضحًا أن عملية بناء حائط الصواريخ استغرقت حوالي 40 يومًا.
وذكر أن الكل كان مجروحًا في نكسة 1967، وهذه النكسة ساوت بين الجميع، موضحًا أن الشعب تجاوب مع الجريمة وحزن لها وأصر على الثأر بأي طريقة، لافتًا إلى أن الجريمة اختفت بعد النكسة في مصر، معلقًا: "المصري عندما يمتحن في إرادته تجده أقوى الأقوياء".
وتابع المحلل السياسي: "لم يكن هناك تقارب في التسليح بين الجيش المصري والعدو الإسرائيلي في ذلك الوقت ومع ذلك خاض الجيش المصري العديد من المعارك وانتصر"، مستكملًا: "أحزن جدًا عندما يتم التطاول على الجيش المصري بعد كل ما خاضه"، لافتًا إلى أن حرب أكتوبر لم توثق كاملة حتى الآن.
Advertisements
- المشير محمد علي فهمي.. مهندس معركة الصواريخ بحرب أكتوبر (بروفايل)
- عزت العلايلي عن حرب أكتوبر: "مكنتش مصدق واتأكدت 11 بالليل"
- مصطفى الفقي: لا سلام ولا حرب في المنطقة دون مصر
- الفقي: الجيش المصري هو الوحيد في المنطقة القادر على المواجهة
- في الذكرى الـ46.. تعرف على أبرز الأفلام التي تناولت حرب 6 أكتوبر
- أحمد صلاح حسني يكشف عن إصابته في فيلم الممر.. وأخطر لحظات التصوير
- "الممر" المصري يعود للصدارة بذكرى 6 أكتوبر
- عرض فيلم "الممر" لتلاميذ مدرسة ابتدائية في الإسكندرية (صور)
- إياد نصار يكشف عن أصعب مشهد له في فيلم الممر (فيديو)
المزيد عن: حرب اكتوبر 1973 انتصار حرب أكتوبر 1973تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر