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مصطفى الفقي: فيلم "الممر" أحيا الشعور بحرب أكتوبر بقوة من جديد

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 11:26 م
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مصطفى الفقي: فيلم الممر أحيا الشعور بحرب أكتوبر بقوة من جديد
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أمنية فوزي
 
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قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، ورئيس مكتبة الإسكندرية، إن فيلم "الممر" أحيا الشعور بحرب أكتوبر بقوة من جديد، لافتًا إلى أن إسرائيل لم ترتاح لفيلم "الممر".

وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامجه "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الأربعاء، أن وزير الحربية الفريق محمد فوزي جمع شتات الجيش بعد 1967.

وأشار المحلل السياسي، إلى أن محمود رياض وزير الخارجية الأسبق كان من أصل عسكري ولعب دورًا كبيرًا في الاستعداد لحرب أكتوبر 1973، وأن اللواء سفير محمد حافظ إسماعيل أعاد تنظيم وزارة الخارجية في أوائل الستينيات.

ولفت "الفقي"، إلى أن بناء حائط الصواريخ كان أهم مقدمات الانتصار في حرب أكتوبر 1973، موضحًا أن عملية بناء حائط الصواريخ استغرقت حوالي 40 يومًا.

وذكر أن الكل كان مجروحًا في نكسة 1967، وهذه النكسة ساوت بين الجميع، موضحًا أن الشعب تجاوب مع الجريمة وحزن لها وأصر على الثأر بأي طريقة، لافتًا إلى أن الجريمة اختفت بعد النكسة في مصر، معلقًا: "المصري عندما يمتحن في إرادته تجده أقوى الأقوياء".

وتابع المحلل السياسي: "لم يكن هناك تقارب في التسليح بين الجيش المصري والعدو الإسرائيلي في ذلك الوقت ومع ذلك خاض الجيش المصري العديد من المعارك وانتصر"، مستكملًا: "أحزن جدًا عندما يتم التطاول على الجيش المصري بعد كل ما خاضه"، لافتًا إلى أن حرب أكتوبر لم توثق كاملة حتى الآن.
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