13 وحدة صحية للتسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس
الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 11:23 م
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أبوبكر عبد المعز
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يواصل مواطني السويس التوافد علي الوحدات الصحية بالمحافظة للتسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد التي انطلقت في محافظة السويس بشكل تجريبي منذ الأول من أكتوبر 2019 ويبلغ عددها 13 وحدة صحية علي مستوي الأحياء الخمسة وهم وحدة طب أسرة المحروسة، والسادات بإدارة الأربعين، ووحدات طب أسرة قرية عامر والشلوفة والمشروع وجنيفة بإدارة الجناين، ووحدة طب أسرة 24 أكتوبر ووحدة الرائد ومركز صحة أسرة الصباح بإدارة فيصل، ووحدات طب أسرة السلام 2 وعرب العمارين والصفا بإدارة عتاقة ووحدة السويس بإدارة السويس.
ويبدأ التسجيل بالوحدات من الثامنة صباحًا حتي الثامنة مساءً، علي أن تتم عملية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل من خلال التوجه إلي الوحدة أو المركز الأقرب للمواطن ببطاقة الرقم القومي أو صورة منها، بالإضافة إلي الرقم القومي للزوجة والأرقام القومية للأبناء أو شهادات الميلاد في حالة أن عمر الأولاد دون 18 عام ولم يستخرجوا بطاقة الرقم القومي، ليقوم بتسجيل البيانات الخاصة به وأسرته كامله ومن ثم يتم فتح الملف العائلي له.
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