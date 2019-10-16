شريف رمزي وريهام أيمن في أحدث ظهور لهم من باريس

مشاركة شريف فى" فيلم من ضهر راجل"



أعرب الفنان شريف رمزي عن حبه الشديد لباريس، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"حيث قام بنشر مجموعه من الصور تجمعه بزوجته الفنانة ريهام أيمن، وذلك خلال قضائهم لأجازتهم الصيفية في باريس وعلق على الصورة قائلا :"أنا أحب باريس".يذكر أن شريف تزوج من الفنانة ريهام أيمن عام 2015.ويشار أن أخر أعمال "شريف "مشاركته فى مسلسل " نصيبى وقسمتك 2" فى حدوتة بعنوان " أحمد يا عمر"، بطولة هيدى كرم، بسمة، ماجدة منير، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكرى.يذكر أن آخر أعمال شريف رمزي السينمائية مشاركته فى فيلم "من ضهر راجل" عام 2015، والفيلم من تأليف محمد أمين راضي، وشارك في بطولته آسر ياسين وياسمين رئيس ومحمود حميدة ووليد فواز وصبري وفواز ومحمد لطفي.يشار أن آخر أعمال الفنانة ريهام أيمن مشاركتها فى مسلسل "العراف"، وفيلم" هاتولي راجل".