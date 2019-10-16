المبادرة الرئاسية للكشف عن ضعاف السمع: "الفحص إلزامي" (فيديو)

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قالت الدكتورة إيمان عبد البديع، عضو المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعاف السمع، إن المبادرة تقوم بإعداد مسح سمعي لحديثي الولادة، في نفس وقت اختبار الغدة في الوحدات الصحية، مضيفة أن الكشف عن ضعف السمع الآن أصبح إلزاميًا، وهناك خانة في شهادة الميلاد، للتأكد من إجراء فحص ضعف السمع لدى حديثي الولادة، معقبة: "المواطن مش هياخد شهادة الميلاد الخاصة بالطفل، إلا بعد إجراء كشف ضعف السمع".



وتابعت عضو المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن صعف السمع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبوبكر، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن الدولة توفر العلاج لضعاف السمع، حتى إجراء عملية زراعة القوقعة التي تكلف الدولة 200 الف جنيه مجانًا، مشيرة إلى أن الكشف المبكر عن ضعاف السمع سيستمر وليس مؤقتًا، والكشف سيكون موجود في كافة المحافظات.



ولفت إلى أن الكشف عن إجراء ضعف السمع ليس صعبًا، وتم تدريب طاقم التمريض على القيام بها الكشف، لكي يكون الكشف متوفر في كافة الوحدات على كافة أنحاء الجمهورية.



هذا وانطلقت هذه المبادرة رسميًا يوم 1 سبتمبر 2019، في جميع أنحاء الجمهورية في وحدات الرعاية الأولية، وسيتم المسح الإلزامي على المواليد بدءًا من ذلك اليوم، وسيتم وضع نتيجة المسح مع التطعيمات على شهادة ميلاد الطفل حديث الولادة حين إصدارها.