جيسون موموا يعترف بحب طفولته
الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 11:21 م
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فريدة احمد
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اعترف نجم “Aquaman” لمجلة "اسكوار"، أنه كان معجب بزوجته ليزا بونت قبل أن يجتمعا في مكان من قبل.
التقى الزوجان جيسون موموا والذي يبلغ من العمر 40 عاماً، وليزا بونت والتي تبلغ 51 عاماً، في نادي لموسيقى الجاز بولاية لوس أنجلوس وكانا مغرمين، وبعد مدة قصيرة أنجبا طفلين وتزوجا في عام 2017.
يذكر أن جيسون كان مغرماً بزوجته وهو عمره 8 سنوات وهي عمرها 19 عاماً وكان يشاهد أفلامها في التلفاز دائمًا.
وقال جيسون، "إنه وقع في حب فن التمثيل بعد أن بدأ حياته المهنية مع Baywatch Hawaii، موضحًا لا أحد أخذني على محمل الجد في البداية".
وأكد النجم العالمي، أنه لم يستطيع الحصول على وكيل لإنقاذ حياتع لكنه انتقل في نهاية المطاف إلى كاليفورنيا حيث حصل على دور كحارس قبل أن يأخذ دور في فيلم lifetime".
اويتصدر النجم جيسون لآن شباك التذاكر بعدة ملايين من الدولارات مثل Aquaman ، التي حققت ربحًا عالميًا بلغ 1.148 مليار دولار بعد صدوره في عام 2018.
في الآونة الأخيرة أصبح معروفاً لدوره في فيلم “conan the barbarian”فى عام 2011. قبل الفيلم ظهر موموا بشخصية كال دروكو في مسلسل "Game of thrones” و ينتظر مسلسله القادم “see”.
التقى الزوجان جيسون موموا والذي يبلغ من العمر 40 عاماً، وليزا بونت والتي تبلغ 51 عاماً، في نادي لموسيقى الجاز بولاية لوس أنجلوس وكانا مغرمين، وبعد مدة قصيرة أنجبا طفلين وتزوجا في عام 2017.
يذكر أن جيسون كان مغرماً بزوجته وهو عمره 8 سنوات وهي عمرها 19 عاماً وكان يشاهد أفلامها في التلفاز دائمًا.
وقال جيسون، "إنه وقع في حب فن التمثيل بعد أن بدأ حياته المهنية مع Baywatch Hawaii، موضحًا لا أحد أخذني على محمل الجد في البداية".
وأكد النجم العالمي، أنه لم يستطيع الحصول على وكيل لإنقاذ حياتع لكنه انتقل في نهاية المطاف إلى كاليفورنيا حيث حصل على دور كحارس قبل أن يأخذ دور في فيلم lifetime".
اويتصدر النجم جيسون لآن شباك التذاكر بعدة ملايين من الدولارات مثل Aquaman ، التي حققت ربحًا عالميًا بلغ 1.148 مليار دولار بعد صدوره في عام 2018.
في الآونة الأخيرة أصبح معروفاً لدوره في فيلم “conan the barbarian”فى عام 2011. قبل الفيلم ظهر موموا بشخصية كال دروكو في مسلسل "Game of thrones” و ينتظر مسلسله القادم “see”.
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