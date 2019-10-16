عاجل.. شوبير يعلن موعد مباراة القمة الجديد

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موعد مباراة القمة التي ستجمع بين الأهلي والزمالك في قمة مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.





وقال شوبير في تصريحات له عبر برنامج "ملعب أون" :"لمن يسأل عن موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ستكون في نهاية الدور الأول، وقبل بداية الدور الثاني".





وأضاف :"المباراة ستقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وستقام قبل بداية الدور الثاني".









وكان اتحاد الكرة المصري قد قرر مساء أمس الثلاثاء تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بسبب تعليمات أمنية.





قرر الاتحاد المصري لكره القدم برئاسة عمرو الجناينى تأجيل مباراة و الزمالك و التي كان مقررا اقامتها يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعه لمسابقه الدوري الممتاز علي ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن، وسوف يحدد موعد جديد للمباراة في وقت لاحق.









وبعد صدور ذلك القرار أصبح اتحاد الكرة فى أزمة حقيقية بعد طلب كل من نادي سموحة بتأجيل مباراته مع نادي بيراميدز إستناداً لمبدأ تكافؤ الفرص وأيضاً طلب نادي الجونة تأجيل مباراته أمام أف سي مصر لنفس المبدأ.





