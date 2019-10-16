الكونجرس الأمريكي: يجب معاقبة تركيا على غزو سوريا

أكد عضو الكونجرس الأمريكي توم ملونيكسي، الأربعاء، ضرورة معاقبة الولايات المتحدة لتركيا بقوة على عدوانها على سوريا.

وقال ملونيسكي خلال جلسة الاستماع لمجموعة دراسة سوريا لتقديم اقتراحات للحكومة الأمريكية حول سوريا إنه قلق لتخلي الأتراك عن الاعتماد على أمريكا، والتدخل بأنفسهم مستفيدين من التواجد الإيراني في سوريا.

وأضاف ملونيسكى أن تركيا أخلت بالنظام العالمي حينما تدخلت عسكريا في سوريا ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية، مؤكدا أن الكونجرس متردد في الموافقة على إرسال مزيد من القوات لتركيا.

وتواصل القوات التركية عدوانها العسكري الذي بدأته الأربعاء الماضي على شمالي سوريا، وسط انتقادات ومخاوف دولية من أن يتسبب الاعتداء في إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي الذي دحر مطلع العام الجاري على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.

هذا وشنت طائرات حربية تركية بعد ظهر الأربعاء غارات على منطقة رأس العين الحدودية في شمال سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد وقت قصير من إعلان أنقرة بدء عمليتها العسكرية ضد المقاتلين الأكراد.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدء العملية في وقت سابق اليوم الأربعاء.



