البورصة الأمريكية تغلق على تراجع مع عودة المخاوف من التباطؤ الاقتصادي

تراجعت البورصة الأمريكية بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، مع عودة المخاوف من التباطؤ الاقتصادي واستمرار الضبابية حول المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين.





وتراجع مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بعكس التقديرات خلال الشهر الماضي لأول مرة في7 أشهر.





وتوقعت وكالة "موديز" بحدوث ركود خلال عام وتزامناً مع خفض صندوق النقد الدولي لتقديرات النمو العالمي لأدنى مستوى منذ 2008.





وتشير تقارير صحفية إلى أن بكين تطالب بإلغاء التعريفات الجمركية قبل الشروع في شراء المنتجات الزراعية الأمريكية ضمن الصفقة الأولية التي اتفقت عليها الجانبين في الأسبوع الماضي.





وأعلن "بنك أوف أمريكا" تراجع أرباحه الفصلية لكنها تمكنت من تجاوز تقديرات المحللين.





وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.08 بالمائة إلى 27001.9 نقطة.





وتراجع "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.2 بالمائة إلى 2989.3 نقطة، وانخفض "ناسداك" بنحو 0.3 بالمائة إلى 8124.1 نقطة.





وتراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يتبع أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 98.005.