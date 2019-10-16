البحر الأحمر تكرم رئيس مجلس مدينة الغردقة لبلوغه سن التقاعد (صور)
الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 11:13 م
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محمد طه
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وسط جو تسوده المحبة والبهجة، نظمت محافظة البحر الأحمر مساء اليوم، احتفالية لتكريم اللواء علي شوكت رئيس مدينة الغردقة لبلوغه سن التقاعد، وذلك بالقاعة الرئيسية بالديوان العام، بحضور الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام والعميد تامر سمير السكرتير العام المساعد والعميد محمود علي قائد القطاع العسكري بالبحر الاحمر، وبعض القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.
ومن جانبها أشادت نائب المحافظ بدور اللواء علي شوكت في تنمية مدينة الغردقة، واصفة إياه بالرجل الخلوق الذي تشرفنا بالعمل معه.
ومن جانبه أشاد السكرتير العام بما قدمه اللواء علي شوكت منذ توليه مسئولية مدينة الغردقة، موجها الشكر له علي كل ما قدمه خلال خدمته بمدن محافظة البحر الأحمر، مشيرا انه لم يدخر جهدا في خدمة المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة لأهالي هذه مدن.
كما تقدم جميع الحضور بالتهنئة لرئيس المدينة، مشيدين بما قدمه طوال فترة توليه مسئولية مدينة الغردقة، مشيدين بحسن تعامله مع الجميع، متمنين لسيادته التوفيق في حياته المستقبلية.
ومن جانبه وجه اللواء علي شوكت الشكر لجميع الحضور الذين حرصوا علي تهنئته، كما توجه بالدعاء للواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر بالشفاء العاجل من الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.
ومن جانبها أشادت نائب المحافظ بدور اللواء علي شوكت في تنمية مدينة الغردقة، واصفة إياه بالرجل الخلوق الذي تشرفنا بالعمل معه.
ومن جانبه أشاد السكرتير العام بما قدمه اللواء علي شوكت منذ توليه مسئولية مدينة الغردقة، موجها الشكر له علي كل ما قدمه خلال خدمته بمدن محافظة البحر الأحمر، مشيرا انه لم يدخر جهدا في خدمة المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة لأهالي هذه مدن.
كما تقدم جميع الحضور بالتهنئة لرئيس المدينة، مشيدين بما قدمه طوال فترة توليه مسئولية مدينة الغردقة، مشيدين بحسن تعامله مع الجميع، متمنين لسيادته التوفيق في حياته المستقبلية.
ومن جانبه وجه اللواء علي شوكت الشكر لجميع الحضور الذين حرصوا علي تهنئته، كما توجه بالدعاء للواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر بالشفاء العاجل من الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.
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