تعرف على التخصصـات المطلوبة للكليتين (الحربية / البحرية) من خريجي الجامعات الحكومية وشروط القبول للدفعات الجديدة

قام الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالتصديق على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات الحكومية للحاصلين على المؤهلات العليا بالكلية الحربية، وذلك للعمل كضباط محاربين، والكلية البحرية للعمل كضباط بحريين.





و في المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر الكلية الحربية ، صرح اللواء أركان حرب أشرف فارس، مدير الكلية الحربية، مدير مكتب تنسيق الكليات والمعـاهد العسكـرية، للإعلان عن شروط القبول للدفعات الجديدة.





وأعلن اللواء أركان حرب أشرف فارس ، عن التخصصـات المطلوبة للكلية الحربية من خريجي كليات الجامعات الحكومية من المؤهلات التالية:-





- تربية رياضية.





- تجارة.





- حقوق.





- زراعة.





- لغات "إنجليزي- عبري- روسي- فرنسي- سواحيلي".





- علوم من جميع التخصصات.





- حاسبات وتكنولوجيا المعلومات.





- ألسن من جميع التخصصات.





- لغات وترجمة من جميع التخصصات.





- اقتصاد وعلوم سياسية.





- الإعلام والصحافة.





- كلية الآداب تخصص إعلام وعلم نفس "من تقدير جيد فأعلى، وألا يزيد السن في الأول من أكتوبر الجاري عن 24 عاما، وأن يكون الطالب حاصلًا على المؤهل الجامعي خلال العام الدراسي 2018- 2019 فقط، على أن تكون مدة الدراسة بالكلية الحربية عامين".





الشروط الخاصة والتخصصات للملتحقين بالكلية البحرية:-

* يقبل خريجو كليات الهندسة من الجامعات الحكومية فقط في تخصصات:

- هندسة الحاسبات.

– هندسة كهرباء قوى.

– هندسة الإتصالات / الإلكترونيات.

– هندسة ميكاترونيك.

– هندسة بحرية "بناء سفن".

– تخصصات الهندسة التطبيقية «تقنية النانو».





ويشترط أن يكون المُتقدم حاصلًا على المؤهل بتقدير "مقبول - فأعلى".





ولا يتم قبول خريجي الجامعات الخاصة والأكاديميات والمعاهد الخاصة، باستثناء تخصص هندسة بحرية وبناء سفن من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك بعد إعتماد الشهادة من المجلس الأعلى للجامعات.





* يقبل خريجو كليات العلوم من الجامعات الحكومية فقط في تخصصات:

- علوم فلك.

– علوم أرصاد جوية.

– علوم فضاء.

– علوم فيزياء.

– علوم رياضيات.

– علوم حاسبات.

– علوم كيمياء.

– علوم بحار.





ويشترط أن يكون الطالب المُتقدم حاصلًا على المؤهل بتقدير "جيد - فأعلى".





وبالنسبة للتخصصات المطلوبة لكليات التربية:-





* يقبل خريجو كليات التربية من الجامعات الحكومية فقط في تخصصات:

- الفيزياء.

– الكيمياء.

- الرياضيات.





ويُشترط على المُتقدم أن يكون حاصلًا على تقدير "جيد - فأعلى"، كما يقبل خريجو كليات حاسبات وتكنولوجيا المعلومات من الجامعات الحكومية فقط بتقدير "جيد - فأعلى"، على ألا يزيد السن في 1 من أكتوبر 2019 عن 24 عاما لخريجي: "العلوم – التربية – الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات"، وعن 25 عاما لخريجي كليات الهندسة على أن يكون المُتقدم حاصلاً على المؤهل خلال العام الدراسي 2018- 2019 فقط، ومدة الدراسة بالكلية البحرية عامين.





وبالنسبة للشروط العامة للقبول:-

- يشترط في جميع المتقدمين أن يكون الطالب مصري الجنسية، ومن أبوين وجدين مصريين، ولا يكون الطالب أو أبويه أو جديه حاصلين على أي جنسية أخرى.





- ألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف وأن يكون حسن السير والسلوك.





- أن يكون الطالب غير متزوج ولم يسبق له الزواج ويتعهد بعدم الزواج أثناء الدراسة.





- ألا يكون قد استقال أو فصل تأديبياً من أي كلية أو معهد أو مدرسة.





- ألا يكون قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية، وأن يتم إرفاق بيان المعاملة التجنيدية ويتم إستخراجها من إدارة التجنيد أو منطقة التجنيد التابع لها الطالب المتقدم.





- ألا يقل الطول عن 170 سم، وأن يكون لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من القومسيون الطبي للقوات المسلحة.





- لا يجوز إعادة الكشف الطبي على الطالب في نفس الدفعة المتقدم لها في نفس العام، في حالة عدم لياقته الطبية.





- أن يجتاز إختبارات اللياقة البدنية بنجاح ولايجوز إعادة هذا الإختبار في نفس الدفعة في حالة عدم إجتياز الإختبار.





- أن يجتاز إختبار قفزة الثقة في حمام السباحة من إرتفاع (7،5) متر بدون تردد وللمرة الأولى، كذلك إجتياز الإختبارات النفسية المقررة.





- أن يجتاز الطالب الإختبار الشخصي (كشف الهيئة) وفقاً لتقييم لجنة الإختبار وكذلك درجات تفوقة.





- أن يجتاز العرض الطبي العام والذى يشتمل على التحاليل التخصصية المتقدمة.





- أن يتقدم الطالب بتعهدات كتابية تتضمن الإلتزام الكامل لشروط التقدم للكلية (الحربية – البحرية) مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة في أوراق القبول، والتى تم على أساسها قبول الطالب صحيحة طوال فترة وجوده بالكلية.





- أن يلتزم الطالب بالتوقيع على الإقرار الموجود بالملف والمتضمن معاملة الطالب بالدرجة العلمية العسكرية الحاصل عليها وليس المؤهل الجامعي.





- أن يكون الطالب حاصلًا على المؤهل من الجامعات الحكومية فقط، وليس الجامعات الخاصة أو المعاهد العليا / الأكاديميات.



