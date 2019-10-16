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أردوغان يعتزم زيارة سوتشي الروسية 22 أكتوبر

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 10:54 م
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أردوغان يعتزم زيارة سوتشي الروسية 22 أكتوبر
رجب طيب أردوغان
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وكالات
 
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أعلنت إدارة الرئيس التركي، اليوم الأربعاء، أن الرئيس رجب طيب أردوغان يعتزم زيارة سوتشي الروسية يوم الثلاثاء 22 أكتوبر.

وقال ممثل الإدارة "يعتزم رئيسنا زيارة سوتشي بتاريخ 22 أكتوبر".

ومن الجانب الروسي، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قائلا: "إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيناقش مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، الذي يصل إلى سوتشي في 22 أكتوبر، مسألة التسوية السورية".

يأتي ذلك على خلفية دعوة الرئيس الروسي لنظيره التركي، خلال مكالمة هاتفية، لزيارة روسيا. حيث ناقشا التسوية السياسية في سوريا واجتماع اللجنة الدستورية في أكتوبر في جنيف.

هذا وشنت طائرات حربية تركية بعد ظهر الأربعاء غارات على منطقة رأس العين الحدودية في شمال سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد وقت قصير من إعلان أنقرة بدء عمليتها العسكرية ضد المقاتلين الأكراد.

 

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدء العملية في وقت سابق اليوم الأربعاء.

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