اسعار النفط ترتفع بنهاية التعاملات.. و"برنت" يقترب من الـ 60 دولار
الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 10:47 م
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وكالات
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صعدت اسعار النفط بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء بنحو 1 % بعد تصريحات منظمة "أوبك" ومع ترقب الاعلان عن المخزون الأمريكي .
وقال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة "أوبك": "المنظمة ستبذل كل ما في وسعها هي والحلفاء المنتجين من أجل استدامة استقرار سوق النفط بعد عام 2020"، وخفضت المنظمة الإنتاج بالتعاون مع روسيا في الوقت الحالي بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً، وذلك لدعم الأسعار.
ويعلن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق من اليوم بيانات المخزونات الأمريكية الأولية عن الأسبوع الماضي على أن تفصح إدارة معلومات الطاقة عن الأرقام الرسمية غداً الأربعاء.
وزاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 1 بالمائة عند 52.36 دولار للبرميل.
وارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر بحلول الساعة 6:49 مساءً بتوقيت جرينتش، بنحو 1 بالمائة إلى 59.35 دولار للبرميل.
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