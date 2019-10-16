خطوة جديدة من مدرب بايرن ميونيخ لتهدئة مولر
الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 10:50 م
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أحمد عصام
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يستعد نيكو كوفاتش المدير الفني الحالي لنادي بايرن ميونيخ الألماني لتهدئة لاعبه توماس مولر مهاجم الفريق بعد الأزمة معه هذا الموسم بسبب عدم مشاركته بشكل أساسي مع الفريق البافاري.
وأشارت تقارير ألمانية حسب صحيفة بيلد، إن يوم السبت هي فرصة من كوفاتش لتهدئة توماس مولر بوضعه أساسي ضد أوغسبورغ في إطار منافسات الدوري الألماني.
حيث يتدرب مولر بشكل جيد، واستغل فترة التوقف الدولي لذلك من المتوقع أن يشارك كأساسي مع الفريق البافاري خلال تلك المباراة.
ولا يعتمد كوفاتش على توماس مولر بصفة أساسية هذا الموسم خاصة بعد تألق الثنائي الشاب جنابري وكمان مع الفريق هذا الموسم مع وجود الهداف روبرت ليفاندوفسكي.
ويحتل فريق بايرن ميونيخ المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الالماني برصيد 14 نقطة.
وأشارت تقارير ألمانية حسب صحيفة بيلد، إن يوم السبت هي فرصة من كوفاتش لتهدئة توماس مولر بوضعه أساسي ضد أوغسبورغ في إطار منافسات الدوري الألماني.
حيث يتدرب مولر بشكل جيد، واستغل فترة التوقف الدولي لذلك من المتوقع أن يشارك كأساسي مع الفريق البافاري خلال تلك المباراة.
ولا يعتمد كوفاتش على توماس مولر بصفة أساسية هذا الموسم خاصة بعد تألق الثنائي الشاب جنابري وكمان مع الفريق هذا الموسم مع وجود الهداف روبرت ليفاندوفسكي.
ويحتل فريق بايرن ميونيخ المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الالماني برصيد 14 نقطة.
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