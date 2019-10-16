عبد المجيد صقر يلتقي مجلس إدارة نادي منتخب السويس (صور)

استقبل اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، مساء اليوم بمكتبه مساء اليوم، محمد هلال رئيس نادي منتخب السويس والكابتن محمد صلاح المدير الفني للنادي وأعضاء مجلس إدارة نادي منتخب السويس بحضور اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة والاستاذ خالد سعدازي السكرتير العام المساعد.





وفي اللقاء تم التأكيد علي بذل كل الجهود من مجلس الادارة والجهاز الفني واللاعبين للعودة مرة أخري الي الدوري الممتاز بعد غياب 20 عامًا، مشيرا الي ان الصعود سيسعد أبناء السويس الباسلة.





ودار حوار حول مشروعات نادي منتخب السويس والانشاءات التي تتم بالنادي وصيانة الملاعب والمباني بالنادي.



