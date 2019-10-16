مريدين "شيخ العرب" يفترشون أرصفة الطريق قبل الليلة الختامية

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دفعهم حب آل البيت للمكوث لوقت طويل علي أرصفة الطريق بجوار ساحة المسجد منتظرين أن يخف الزحام المتكدس داخل ضريح السيد البدوى، في الليلة قبل الختامية من مولد "شيخ العرب".



حيث شهدت الشوارع الفرعية المتصلة بمسجد السيد البدوي، أزدحام شديد من قبل الزوار من جميع محافظات مصر وسط حالة من الاستنفار الأمني من قبل مديرية الأمن بالغربية.





"لولا الحب كان إية اللي هجيبني من الصعيد لحد هنا" بلهجة صعيديه وإبتسامه تملؤها الرضا يبدأ" عوض الاسيوطى" حديثه مع مراسلي "الفجر" عن سبب مجيئه إلي مدينة طنطا قائلا أنه ركب قطار السابعة مساءا مع بعض الاهالي في قريته القوصية قاصدا المجئ لمدينة طنطا لحضور الاحتفال بمولد السيد البدوي مثلما اعتاد الحضور مع والده وهو في سن السابعة ولم يخبر أحد من أسرته فهم يعلموا أنه يسيرا قاصدا جميع الموالد علي مستوى الجمهورية ليكون بالقرب من آل البيت " مضيفا أنه عقب الانتهاء من الاحتفال بمولد السيد البدوى سوف يذهب لحضور مولد إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق".





فيما أضافت "كريمة نعيم" التي كانت تفترش أحد الأرصفة بجوار ساحة المسجد منتظرة أن يخف الزحام لتذهب هي وزوجة إبنها وحفيديها لضريح "شيخ العرب" مضيفه أنها جاءت لتوفى نذر وتقضي بعض الوقت برفقت أحفاده أثناء الاحتفال بمولد.



ويعتبر مولد السيد البدوي، من أكبر الموالد علي مستوى الجمهورية حيث يأتي إليه ما يقرب ٢ مليون مريد من داخل مصر وخارجها ومختلف الطرق الصوفيه قاصدين زيارة الاضرحة، راجين التقرب إلي الله عن طريق التقرب لآل بيت فبعضهم من يقوم بخدم المريدين تقربا لله والبعض الأخر يقوم بعمل حلقات تذكر وابتهالات وسط أجواء روحانية.



وبدأت احتفالات مولد السيد البدوى يوم الجمعة الماضية ويستمر حتي غدا الخميس بحضور الشيخ ياسين التهامي وكبار مشايخ الطرق الصوفيه في مصر وبعض الدول العربية.



وكانت محافظة الغربية قد انهت أستعداداتها حيث أصدر اللواء هشام سعيد، محافظ الغربية، توجيهاته لوكيل وزارة التموين بالغربية بزيادة المخزون الاستراتيجي للمحافظة من السلع (أرز – سكر – زيت – بوتجاز – دقيق) وجميع السلع الأساسية الأخرى خلال الفترة المقبلة، لتلبية احتياجات الزوار.



كما وجه وكيل وزارة الكهرباء برفع درجة الاستعداد والطوارئ، تجنبًا لحدوث أعطال نتيجة زيادة الأحمال وتفعيل دور غرفة العمليات على مدار 24 ساعة وإجراء التجارب العملية لربط المحولات بالمولدات "الديزل" قبل الاحتفالية، وتوفير خيم بجانب كل ديزل لفرق الطوارئ مزودة بالمعدات وقطع الغيار اللازمة.



كما كلف إدارة الحماية المدنية بالمتابعة الدورية والتأكد من إحكام السيطرة وتنفيذ خطة تأمين قطاعات محيط المسجد الأحمدي وتوفير معدات وأفراد الإطفاء وعرض تقرير بالموقف أولًا بأول.



وكلف وكيل وزارة الصحة برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات وفريق الطوارئ المركزي على مدار اليوم وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية وتوفير خيم طبية مجهزة بمحيط المسجد الأحمدي، وتكليف هيئة الإسعاف بعرض خطة العمل وأماكن التمركز أثناء فترة الاحتفال.



ووجه مدير مديرية الطب البيطري بالالتزام بالذبح داخل المجازر فقط، وبالمجان، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يقوم بالذبح في الشوارع، مع قيام حي أول وثان طنطا بتكثيف حملات النظافة خلال فترة المولد، وقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوصيل المياه إلى الساري وتوفير سيارات المياه في أماكن التجمعات، مؤكدًا على الانتهاء من كافة التجهيزات قبل موعد الاحتفالات بفترة كافية.