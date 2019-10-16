ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مقتل 21 شخصاً بعد تصادم حافلتين بالسودان

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 10:37 م
Advertisements
مقتل 21 شخصاً بعد تصادم حافلتين بالسودان
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
قالت مسؤولة في قطاع الصحة بولاية شمال كردفان السودانية، إن 21 شخصاً قُتلوا، الأربعاء، في حادث تصادم بين حافلة ركاب كبيرة وأخرى صغيرة.



وقالت المدير العام لوزارة الصحة بالولاية أمل خليل، لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، إن 29 شخصاً آخرين أصيبوا بجروح في الحادث، ونُقلوا إلى المستشفى.



يشار إلى أن حوادث المرور شائعة في السودان لسوء حالة الطرق، وقلة الامتثال لقوانين المرور.



وأسفرت هذه الحوادث عن مقتل أكثر من 10 ألاف شخص في العام الماضي، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: وكالة أنباء سودانية مقتل حافلتين تصادم 21 شخص
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم

DMCA.com Protection Status