مقتل 21 شخصاً بعد تصادم حافلتين بالسودان
الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 10:37 م
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وكالات
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قالت مسؤولة في قطاع الصحة بولاية شمال كردفان السودانية، إن 21 شخصاً قُتلوا، الأربعاء، في حادث تصادم بين حافلة ركاب كبيرة وأخرى صغيرة.
وقالت المدير العام لوزارة الصحة بالولاية أمل خليل، لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، إن 29 شخصاً آخرين أصيبوا بجروح في الحادث، ونُقلوا إلى المستشفى.
يشار إلى أن حوادث المرور شائعة في السودان لسوء حالة الطرق، وقلة الامتثال لقوانين المرور.
وأسفرت هذه الحوادث عن مقتل أكثر من 10 ألاف شخص في العام الماضي، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.
وقالت المدير العام لوزارة الصحة بالولاية أمل خليل، لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، إن 29 شخصاً آخرين أصيبوا بجروح في الحادث، ونُقلوا إلى المستشفى.
يشار إلى أن حوادث المرور شائعة في السودان لسوء حالة الطرق، وقلة الامتثال لقوانين المرور.
وأسفرت هذه الحوادث عن مقتل أكثر من 10 ألاف شخص في العام الماضي، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.
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