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مفاجأة.. إبراهيموفيتش يقترب من العودة للدوري الايطالي

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 10:20 م
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مفاجأة.. إبراهيموفيتش يقترب من العودة للدوري الايطالي
زلاتان
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محمد أيمن
 
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 فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة اليوم الاربعاء من العاصمة الإيطالية روما قرب قدوم النجم الدولي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي من أجل اللعب في الكالتشيو وذلك عبر بوابة فريق نادي إنتر ميلان الإيطالي .

 

ومع إصابة ثلاثة لاعبين من الأعمدة الأساسية للنيراتزوري فإن أنطونيو كونتي المدير الفني قد وضع عدة بدائل من أجل تعويض النقص في الصفوف خلال الفترة المقبلة وذلك على ذمة صحيفة " لا ناتسيوني " الإيطالية حيث فقد الفريق مؤخراً ستيفانو سينسي في مباراة يوفنتوس ودانيلو دي أمبروزيو في لقاء إيطاليا واليونان وسانشيز خلال ودية تشيلي ضد كولومبيا .

 

وتأكد غياب سانشيز عن الملاعب حتى نهاية عام 2019 حيث ستستغرق العملية الجراحية التي سيخضع لها إلى ثلاثة أشهر للتعافي ما جعل كونتي يخطط للإعتماد على البلجيكي لوكاكو والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مع الثنائي البديل بوليتانو والشاب إسبوزيتو وهو الذي سيغيب من أجل المشاركة مع منتخب إيطاليا في كأس العالم للناشئين التي ستقام في البرازيل .

 

ومن المنتظر أن يتعاقد الفريق الإيطالي مع مهاجم في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة لتعويض غياب الثلاثي المصاب وعلى رأس قائمة الترشيحات زلاتان نجم برشلونة وميلان السابق بالإضافة إلى ماريو ماندزوكيتش لاعب يوفنتوس والفرنسي أوليفيه جيرو مهاجم أرسنال الأنجليزي .

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