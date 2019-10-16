ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. أول تعليق لزوج "رحاب" المتهم بهجرها وحبسها بعد تبرعها له بفص كبد

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 10:38 م
Advertisements
عاجل.. أول تعليق لزوج رحاب المتهم بهجرها وحبسها بعد تبرعها له بفص كبد
Advertisements
طباعة
أمنية فوزي
 
Advertisements
قالت "رحاب"، سيدة تبرعت لزوجها بفص كبد بسبب مرضه، وبعدها علمت أنه متزوج عليها، وهجرها وقام بحبسها، إنها لديها 34 عامًا، وتزوجت بعد قصة حب، لافتة إلى أن زوجها يكبرها بـ28 عامًا، وكان يربطه صلة قرابة بوالدها، وأنها تزوجته وعاشت معه في السعودية لمدة 9 سنوات.

وأضافت "رحاب، خلال لقاء خاص مع برنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الأربعاء، أنه كان يعاني من فيروس سي في الكبد، وفي الآونة الأخيرة الوضع تدهور، وعندما ساءت حالته تبرعت له بفص من الكبد.

ولفتت إلى أنها قامت بإجراء 11 عملية حقن مجهري إلى أن رزقها الله بفتاة، متابعة: "كان جزاتي أنه اتجوز عليا، وعايز يحبسني بتهمة إني أخدت منه فرش وفلوس، وهان عليه البنت وهونت عليه".

في حين قال "يسري"، الزوج الذي تبرعت له زوجته بفص من كبدها: "أنا معنديش خلاف في إللي قالته، دي زوجتي وشقيقتي وحبيبتي وأم بنتي الوحيدة".

وأضاف "يسري"، خلال مداخلة تليفونية بالبرنامج، أن الأخلاق تؤكد أن الخلافات الأسرية لا يمكن أن تناقش عن طريق الإعلام، معلقًا: أنا بجري بقالي سنتين علشان حد يوصلنا ببعض وأصلح الموضوع لحد ما وصلت للمسئولين"، مستكملة: "هي مراتي وحبيبتي وزوجتي وعلى راسي من فوق، وأنا عايز أحل الموضوع".

وعلقت "رحاب"، قائلة: "يرضي ربنا إنه يبيتني 3 أيام في الحجز".
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: زوجة تتبرع لزوجها بفص كبد زوج رحاب رحاب توك شو أزمة رحاب
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم

DMCA.com Protection Status