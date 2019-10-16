صحة الدقهلية تؤكد خلو المحافظة من الالتهاب السحائي
الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 10:38 م
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محمد كشك
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أكد الدكتور سعد مكى وكيل مديرية الشئون الصحية فى محافظة الدقهليه على عدم ظهور أى حالات اطلاقا من الالتهاب السحائى بالدقهليه، وتهيب صحة الدقهليه بالمواطنين عدم الإنسياق نحو أى شائعات من إنتشار المرض بين المحافظات وأن جميع التلاميذ بكافة مدارس الدقهلية الحكومية والخاصة بخير ولا توجد أي حالات إصابة.
وتؤكد مديرية الصحة بالدقهلية عدم صحة ما أثير بوسائل التواصل الاجتماعي عن ظهور أي إلتهاب سحائي بين تلاميذ المدارس بالمحافظة.
وتناشد مديرية الصحة بالدقهلية جميع المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات وعدم الالتفات لأية بيانات تصدر من غير القطاع الصحي،وتهيب بالمواطنين وأولياء الأمور الرجوع إلى السلطات الصحية المختصة للحصول على المعلومات الصحية السليمة والحقيقية.
وقال وكيل صحة الدقهلية أن مديرية االشئون الصحية تقدم التطعيمات بانتظام للأطفال والتلاميذ بالمدارس وخاصة فى المراحل الدراسية الأولى أولى حضانه وأولى ابتدائى وأولى اعدادى وأولى ثانوي.
وأشار وكيل صحة الدقهلية الى أن وزاره الصحه أكدت فى بيان رسمى عدم ظهور أي حالات بالإسكندرية.
يشار أن محافظة الد\قهلية شهدت تطعيم طلاب المدارس ضمن برنامج التطعيمات الدوري خلال العام الدراسي الجديد 20192020، وبدأ تنفيذ البرنامج في العديد من مدارس الدقهلية وتم تطعيم العديد من طلاب المدارس في جميع المراحل التعليمية (حضانة - ابتدائي - إعدادي - ثانوي).
ويتم التطعيم بجرعة الطعم السحائي الثنائي للوقاية من الالتهاب السحائي البكتيري، كما تم تطعيم تلاميذ الصف الثاني والرابع الابتدائي بجرعة منشطة من طعم الثنائي (D. T)، ويهدف التطعيم وقاية الطلاب من مرضى الدفتيريا والتيتانم، وتمنى مكي لجميع طلاب المدارس عاما سعيدا وصحة جيدة.
وتؤكد مديرية الصحة بالدقهلية عدم صحة ما أثير بوسائل التواصل الاجتماعي عن ظهور أي إلتهاب سحائي بين تلاميذ المدارس بالمحافظة.
وتناشد مديرية الصحة بالدقهلية جميع المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات وعدم الالتفات لأية بيانات تصدر من غير القطاع الصحي،وتهيب بالمواطنين وأولياء الأمور الرجوع إلى السلطات الصحية المختصة للحصول على المعلومات الصحية السليمة والحقيقية.
وقال وكيل صحة الدقهلية أن مديرية االشئون الصحية تقدم التطعيمات بانتظام للأطفال والتلاميذ بالمدارس وخاصة فى المراحل الدراسية الأولى أولى حضانه وأولى ابتدائى وأولى اعدادى وأولى ثانوي.
وأشار وكيل صحة الدقهلية الى أن وزاره الصحه أكدت فى بيان رسمى عدم ظهور أي حالات بالإسكندرية.
يشار أن محافظة الد\قهلية شهدت تطعيم طلاب المدارس ضمن برنامج التطعيمات الدوري خلال العام الدراسي الجديد 20192020، وبدأ تنفيذ البرنامج في العديد من مدارس الدقهلية وتم تطعيم العديد من طلاب المدارس في جميع المراحل التعليمية (حضانة - ابتدائي - إعدادي - ثانوي).
ويتم التطعيم بجرعة الطعم السحائي الثنائي للوقاية من الالتهاب السحائي البكتيري، كما تم تطعيم تلاميذ الصف الثاني والرابع الابتدائي بجرعة منشطة من طعم الثنائي (D. T)، ويهدف التطعيم وقاية الطلاب من مرضى الدفتيريا والتيتانم، وتمنى مكي لجميع طلاب المدارس عاما سعيدا وصحة جيدة.
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