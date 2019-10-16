سولشاير يكشف عن إصابات مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

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كشف المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني الحالي لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن إصابات الفريق قبل مواجهة فريق ليفربول يوم الأحد المقبل على ملعب الأولدترافورد في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي.



وقال ‏سولشاير في تصريحات صحفية : "لا أستطيع التحدث بشكل مؤكد إذ من الممكن حدوث تطورات جديدة، ولكني آمل أن يستمر ارون وان بيساكا ومارسيال بالمشاركة في تدريبات هذا الأسبوع".



وأضاف : "أريد أن يستمر الثنائي ليتسنّى لهما دخول التشكيلة الأساسية ضد ليفربول، ولا أعرف مدى جاهزيتهما للمشاركة في شوط واحد أو 30 دقيقة، وسنقيّم وضعهما في التدريبات."



وتابع : "من المؤكد غياب الثنائي بول بوجبا وديفيد ديخيا عن مباراة ليفربول، ونآمل في استعادة الثنائي خلال المباريات المقبلة مع الفريق".



ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط فقط.