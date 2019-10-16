ليست قمة الأهلي والزمالك فقط.. كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد مهدد بالتأجيل لدواعي أمنية

أصبح لقاء الكلاسيكو الاسباني بين برشلونة وريال مدريد والمقرر له 26 أكتوبر الجاري علي ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني، مهددًا بالتأجيل لدواعي أمنية، وذ لك بعد إندلاع احتجاجات عنيفة في إقليم كتالونيا خلال الأيام الماضية.







وشهد إقليم كتالونيا العديد من لاحتجاجات في الوقت الحالي، كما أن هناك انتشار دعوات لمظاهرات حاشدة في مدينة برشلونة يوم 26 أكتوبر بالتزامن مع موعد المباراة، وذلك بسبب القبض على بعض قيادات إقليم كتالونيا، مما يزيد من صعوبة إقامة "الكلاسيكو" في موعده على ملعب البرسا "كامب نو".





رابطة الليجا تطلب نقل الكلاسيكو لـ"سانتياجو برنابيو" والريال يرفض



اقترحت رابطة الدوري الاسباني نقل مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد من ملعب "كامب نو" إلي "سانتياجو برنابيو" معقل الفريق الملكي، نظرًا لصعوبة إقامة اللقاء في برشلونة بسبب الاحتجاجات العنيفة في إقليم كتالونيا، ومنحت الرابطة الناديين مهلة حتي يوم الاثنين للرد على هذا المقترح.





وذكرت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد يرفض إقامة لقاء الكلاسيكو علي ملعبه "سانتياجو برنابيو" وذلك بسبب رغبة إدارة النادي في إجراء بعض الإصلاحات بالملعب في المواعيد التي لن يقام خلالها أي مباريات رسمية بالمسابقة، بالإضافة أن نقل اللقاء يخل بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص في البطولة المحلية.





وأشارت التقارير إلى أن ريال مدريد أبدى تفهمه للأوضاع الجارية في كتالونيا، ويوافق على تأجيل المباراة لموعد آخر، لكن يجب أن يقام لقاء الذهاب على ملعب "كامب نو".





أنباء عن تأجيل لقاء الكلاسيكو الاسباني لـ 18 ديسمبر المقبل



ذكرت إذاعة "كادينا كوبي" الاسبانية أن لجنة المسابقات بالاتحاد الاسباني ترفض اقتراح رابطة الليجا بإقامة لقاء الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد على ملعب "سانتياجو برنابيو" يوم 26 أكتوبر بدلا من اقامتها على ملعب "كامب نو"، بالإضافة لرفض النادي الملكي خوض المباراة على ملعبه، وذلك يذهب بالمباراة للاقتراح الثاني بتأجيل اللقاء لموعد آخر.









وكشفت الإذاعة الاسبانية أن الاحتمال الأقرب بخصوص مصير لقاء الكلاسيكو هو تأجيل المباراة إلي موعد آخر، مؤكدة أن هناك موعد جديد مقترح لإقامة المباراة يوم 18 ديسمبر المقبل على ملعب "كامب نو" معقل النادي الكتالوني.





الكلاسيكو الاسباني على خطي لقاء القمة بين الأهلي والزمالك



ويواجه الكلاسيكو الاسباني بين ريال مدريد وبرشلونة بعدما اقترب من تأجيله لموعد جديد بدلًا من 26 أكتوبر الجاري، نفس المصير الذي واجهه لقاء القمة بين الأهلي والزمالك بالدوري المصري، والذي تم تأجيله أيضًا لدواعي أمنية بعدما كان مقررًا إقامته مساء السبت المقبل الموافق 19 أكتوبر الجاري.









الاتحاد المصري لكرة القدم كان قد أعلن أمس الثلاثاء تأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك، وذلك بعدما تلقي الاتحاد من تعليمات أمنية بهذا الشان، وتقرر تحديد موعد جديد للمباراة، وهو القرار الذي أشعل غضب الجمهور المصري علي مواقع التواصل الاجتماعي رافضة تأجيل المباراة وطالب بعض الجماهير إلغاء بطولة الدوري، كما أحدث هذا القرار ارتباك وتخبط كبير بالمسابقة المحلية بعدما طلبت بعض الأندية تأجيل مبارياتها على خطي مباراة القمة.



