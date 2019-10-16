صحيفة إسبانية تكشف مفاجأة مدوية عن جريزمان

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كشفت صحيفة السبورت الإسبانية عن مفاجأة كبرى بشأن اللاعب الفرنسي انطوان جريزمان لاعب فريق برشلونة الإسباني الحالي وذلك قبل انتقاله إلى البارسا في المواسم الماضية.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن جريزمان كان على وشك التوقيع مع ارسنال عام 2017، ولكن مطالب فريق أتليتكو مدريد المالية الكبيرة كانت سبب في عدم إتمام الصفقة.



واتجه مسئولو فريق أرسنال وقتها للتوقيع مع الفرنسي الآخر الكسندر لاكازيت لاعب فريق أولمبيك ليون خلال فترة الإنتقالات الصيفية لموسم 2017 من أجل تدعيم خط الهجوم في الفريق



يذكر أن برشلونة قد أعلن تعاقده مع جريزمان في الصيف الماضي قادما من فريق أتليتكو مدريد بعد كسر الشرط الجزائي في عقد الفرنسي مع الفريق المدريدي.



