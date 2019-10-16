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"السلع التموينية" تشتري 405 ألف طن قمح من ثلاث دول

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 10:21 م
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السلع التموينية تشتري 405 ألف طن قمح من ثلاث دول
محصول القمح
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الفجر الاقتصادي
 
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اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية 405 آلاف طن من القمح المستورد من ثلاث دول وهم روسيا وفرنسا وأوكرونيا، في أحدث مناقصة عالمية طرحتها.

وأعلنت الهيئة عن أن حجم القمح الروسي بلغ 285 ألف طن، والفرنسي والأوكراني 60 ألف طن لكل منهما.

وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، أمس، مناقصة لشراء كمية غير محددة من القمح.

وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية، إن مصر طرحت مناقصة لشراء كمية غير محددة من القمح للشحن خلال الفترة 21 -30 نوفمبر المقبل.
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