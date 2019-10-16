الصحة": مصر الدولة الوحيدة في المنطقة التي تُطعم أولادها من مرض الالتهاب السحائي

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قال الدكتور علاء عيد، مدير قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن ما يتردد حول انتشار مرض الالتهاب السحائي الوبائي، شائعات مغرضة ليس له أي أساس من الصحة.



وأضاف مدير قطاع الطب الوقائي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن هناك3 حالات في الإسكندرية كان مشتبه بإصابتهم بالالتهاب السحائي، وبعد إجراء التحليل، تبين أن هناك حالة تعاني من التهابات في المعدة، والحالة الثانية كانت مصابة بفيروس في المعدة، أما الثالثة التي توفت، فدخلت المستشفى بسبب فشل في عضلة القلب، ووضعت على جهاز تنفس صناعي والتحليل الطبية أكدت عدم إصابتها بالالتهاب السحائي.



وتابع أن مصر الدولة الوحيدة في المنطقة التي تطعم أولادها من مرض الالتهاب السحائي، رغم أن القاهرة ليست ضمن الحزام الوبائي لهذا المرض، مشيرًا إلى أن الدولة رغم وجود نقص في تطعيم الالتهاب السحائي تعمل على توفيره، لأكثر من 7 مليون طالب.



هذا ونفت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الإسكندرية، ما تردد من شائعات حول ظهور حالتى إلتهاب سحائى بين تلاميذ المدارس بالإسكندرية، مؤكدة على أن نتيجة تحاليل عينات الحالتين للميكروبات المسببة للالتهاب السحائى جاءت سلبية.



وطالبت مديرية الصحة بالإسكندرية المواطنين، عدم الانسياق وراء الشائعات بنشر وتداول تقارير طبية منقوصة أو مغلوطة أو مفبركة والرجوع إلى السلطات الصحية المختصة للحصول على المعلومات الصحية السليمة.



