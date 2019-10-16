ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"القابضة للمياه" تبحث عن أليات التواصل مع منظومة الشكاوي الحكومية

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 10:15 م
Advertisements
القابضة للمياه تبحث عن أليات التواصل مع منظومة الشكاوي الحكومية
جانب من اللقاء
Advertisements
طباعة
أحمد الشيخ
 
Advertisements
بحثت الشركة القابضة للمياه الشرب والصرف الصحي اليوم الأربعاء، سبل وأليات التواصل بين الشركة ومنظومة الشكاوي الحكومية لتحقيق الاستجابة المطلوبة وسرعة حل شكاوي المواطين.

والتقى المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى،اليوم، الدكتور طارق الرفاعى مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، لمناقشة سبل وآليات التواصل بين الشركة القابضة ومنظومة الشكاوى الحكومية، لتحقيق الاستجابة المطلوبة وسرعة حل شكاوى المواطنين التى تخص الشركة القابضة.

وأشاد الدكتور طارق الرفاعى، بحجم الجهد المبذول من الشركة القابضة وشركاتها التابعة والتفاعل السريع لكل الشكاوى الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية، لاسيما إدارات الطوارئ والأزمات، والإعلام، والعلاقات العامة.
جدير بالذكر، أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى نجحت فى حل ما يقرب من 19 الف شكوى واردة من بوابة الشكاوى الحكومية خلال هذا العام، بخلاف حل اكثر من 7 الاف شكوى من مصادر متعددة أهمها الصحف الإلكترونية والمطبوعة ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها.

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: منظومة الشكاوي مجلس الوزراء القابضة للمياه والصرف الصحي
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم

DMCA.com Protection Status