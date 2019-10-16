"القابضة للمياه" تبحث عن أليات التواصل مع منظومة الشكاوي الحكومية
الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 10:15 م
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أحمد الشيخ
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بحثت الشركة القابضة للمياه الشرب والصرف الصحي اليوم الأربعاء، سبل وأليات التواصل بين الشركة ومنظومة الشكاوي الحكومية لتحقيق الاستجابة المطلوبة وسرعة حل شكاوي المواطين.
والتقى المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى،اليوم، الدكتور طارق الرفاعى مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، لمناقشة سبل وآليات التواصل بين الشركة القابضة ومنظومة الشكاوى الحكومية، لتحقيق الاستجابة المطلوبة وسرعة حل شكاوى المواطنين التى تخص الشركة القابضة.
وأشاد الدكتور طارق الرفاعى، بحجم الجهد المبذول من الشركة القابضة وشركاتها التابعة والتفاعل السريع لكل الشكاوى الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية، لاسيما إدارات الطوارئ والأزمات، والإعلام، والعلاقات العامة.
جدير بالذكر، أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى نجحت فى حل ما يقرب من 19 الف شكوى واردة من بوابة الشكاوى الحكومية خلال هذا العام، بخلاف حل اكثر من 7 الاف شكوى من مصادر متعددة أهمها الصحف الإلكترونية والمطبوعة ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها.
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