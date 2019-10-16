إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية ومستحضرات التجميل بمطار مرسى علم (صور)

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تمكن رجال الجمارك بالوردية الأولى لجمارك مطار مرسى علم الدولى برئاسة أحمد محمد حسين مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية ومستحضرات التجميل بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.



ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة شركة طيران سمارت وينجز القادمة من براغ إشتبه بهاء سمير في راكب مصري يحمل الجنسية الألمانية بدت عليه علامات التوتر والقلق.



وعند سؤاله عما إذا كان يحمل معه أشياء يستحق عليها ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفي.



وبتمرير حقائب الراكب علي جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة أحمد جمال الدين حامد رئيس قسم الفحص بالاشعة أفاد بوجود أجسام معتمة ومتماثلة.



وبالعرض على أحمد حسين مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه الشخصية من علي أحمد رئيس قسم التفتيش ومحمد عبيد مأمور الجمرك وبهاء سمير فتبين وجود 986 عبوة أدوية بشرية متنوعة ومستحضرات تجميل عبارة بودرة وأقلام روج وماسكات الوجة وكبسولات لتفتيح البشرة ومعجون أسنان مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.



قرر مدحت رجب مدير عام جمارك سفاجا إتخاذ الإجراءات وتحرير المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 285. لسنة 2019



وبلغت قيمة التعويضات المستحقة 43 ألف جنيه.





