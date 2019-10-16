محافظ الدقهلية في السنبلاوين: تكليف رئيس المدينة باستخراج رخصة بناء لإحدى المواطنات
الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 10:15 م
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محمد كشك
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كلف محافظ الدقهلية الدكتور كمال جاد شاروبيم رئيس مدينة السنبلاوين السيد صبح باستخراج رخصة بناء لإحدى المواطنات قائلًا "يسروا على الناس قضاء مصالحهم فهذا عملكم".
جاء ذلك خلال جولة تفقدية شنها الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية استهدفت مركز السنبلاوين وفي قرية طنبول يكلف المحاسب السيد صبح بسرعة استخراج رخصة بناء لإحدى المواطنات التي إلتقت المحافظ واستنع إلى شكواها.
وتوجه محافظ الدقهلية مع المواطنة ليري بنفسه محل الشكوى وعلى الفور كلف باستخراج رخصة بناء لبيتها وقال "سهلوا على الناس قضاء مصالحهم فهذا عملكم".
وتوجه شاروبيم لمعاينة شكوى أحد المواطنين بتوقيع غرامة عليه بسبب التعدي على الشارع ببناء سلم،ووجه لرئيس مركز ومدينة السنبلاوين بازالة كافة السلالم في الشارع وفقًا لخط التنظيم.
وكلف محافظ الدقهلية رئيس المركز بانهاء إجراءات استخراج بطاقة لإحدى المواطنات وشدد على توفير كافة الأوراق والمستندات المطلوبة لها.
وأكد الدكتور شاروبيم على ضرورة تيسيير إجراءات تقديم الخدمة للمواطنين والنزول إلى الشارع والوقوف على المشكلات والمطالب والعمل الفوري على حلها.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية شنها الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية استهدفت مركز السنبلاوين وفي قرية طنبول يكلف المحاسب السيد صبح بسرعة استخراج رخصة بناء لإحدى المواطنات التي إلتقت المحافظ واستنع إلى شكواها.
وتوجه محافظ الدقهلية مع المواطنة ليري بنفسه محل الشكوى وعلى الفور كلف باستخراج رخصة بناء لبيتها وقال "سهلوا على الناس قضاء مصالحهم فهذا عملكم".
وتوجه شاروبيم لمعاينة شكوى أحد المواطنين بتوقيع غرامة عليه بسبب التعدي على الشارع ببناء سلم،ووجه لرئيس مركز ومدينة السنبلاوين بازالة كافة السلالم في الشارع وفقًا لخط التنظيم.
وكلف محافظ الدقهلية رئيس المركز بانهاء إجراءات استخراج بطاقة لإحدى المواطنات وشدد على توفير كافة الأوراق والمستندات المطلوبة لها.
وأكد الدكتور شاروبيم على ضرورة تيسيير إجراءات تقديم الخدمة للمواطنين والنزول إلى الشارع والوقوف على المشكلات والمطالب والعمل الفوري على حلها.
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