"مسلسل شائعات الإخوان" لا ينتهي .. لايوجد إلتهاب سحائي في مصر

يستمر مسلسل شائعات الإخوان بهدف هدم الدولة عن طريق بث الشائعات وخلق حرب نفسية بهدف تفكيك الدولة المصرية عن طريق الشائعات والأكاذيب، قد حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من خطر الشائعات، في مؤتمر الشباب الأخير، مؤخرا نشرت الجماعة الإرهابية شائعات بانتشار وباء الالتهاب السحائي بين تلاميذ الاسكندرية لنشر الخوف بين تلاميذ و أولياء أمورهم.

وزارة الصحة

في بيان رسمي، نفت وزارة الصحة والسكان بشكل قاطع، شائعات انتشار وباء الالتهاب السحائي بين تلاميذ اسكندرية، كما لم ترصد الوزارة أى حالات مصابة بالالتهاب السحائي بين تلاميذ المدارس وخاصة محافظة الإسكندرية.

أضافت الوزارة، أن مصر لايوجد بها تفشيات وبائية بمرض الالتهاب السحائي، ولا يوجد أي عدوى بأمراض وبائية بالمدارس المصرية، كما يوضح تصنيف منظمة الصحة العالمية، أن مصر ليست من دول الحزام الأفريقي لمرض الالتهاب السحائي الوبائي .

أكدت وزارة الصحة، أن تطعيم الالتهاب السحائى موجود بوزارة الصحة، ويحصل عليه طلاب المدارس بشكل مجاني ودوري، كما أن مصر نجحت في القضاء على مرض الالتهاب السحائي الوبائي عن طريق الجهود الوقائية.

ﻻضافت وزارة الصحة، أن عمليات تطعيم تلاميذ المدارس تحدث سنويا، في السنوات الدراسية ( أولى حضانة – أولى ابتدائي – أولى إعدادي – أولى ثانوي)، كما تقوم الوزارة بتطعيم المسافرين في الدول التي تعاني من المرض، والمسافرين للحج والعمرة وأصحاب المناعات الضعيفة من كبار السن والأطفال لمنع انتشار المرض في مصر.

نوبة برد

أكد يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الاسكندرية، أن الطالب ياسين مصطفى محمد والمقيد بمدرسة على جاد الرسمية لغات بالمنتزه، يعاني من نوبة انفلونزا موسمية "نوبة برد "، قد أطلعت مديرية التربية والتعليم علي تقرير رسمي من العيادات الخارجية بالمستشفى الجامعى، قد أثبت التقرير أنه لايعاني من الالتهاب

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أن الطالب ياسين عاد إلى منزله بعد الكشف الطبى عليه، كما طالب الديب أولياء الأمور ورواد مواقع التواصل الاجتماعى عدم تصديق الشائعات، والرجوع للجهات المعنية قبل نشر الأخبار، وكما شدد الديب، أن الدراسة مستمرة بمدارس المحافظة بشكل منتظم.

قال يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إن المديرية استقبلت بلاغ من مديرية الصحة الاسكندرية بوفاة طالبة، بمدرسة صقر الخاصة وهى "كارما مصطفى عبد العزيز" عن عمر ست سنوات، أثبتت التقارير الطبية، أن الوفاة كانت نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية وتوقف القلب نتيجة صدمة تسممية حادة وليس لها علاقة بالالتهاب السحائى.

كما زار يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم والمهندس أحمد كمال رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، الطالبة تولاى إيهاب محمد عوض، بإحدى المستشفيات الخاصة بالمحافظة، قد أثبتت نتيجة الفحص المعملى أن الطالبة تعاني من التهاب دماغى غير معدى بسبب إصابتها بفيروس معوى وليس له علاقة بالالتهاب السحائى.

الطب الوقائي

أعلن قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، أن منظمة الصحة العالمية لاتصنف مصر ضمن الحزام الإفريقى لمرض الالتهاب السحائى الوبائى، كما أن الالتهاب السحائي ليس مرض وبائي او متوطن في مصر، أنه قد توجد حالات فردية بمعنى أن المرض غير متوطن بمصر ولا داع للخوف أو القلق.

اضاف قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، أن مصر نجحت في القضاء على مرض الالتهاب السحائى الوبائى بالجهود الوقائية، حيث تقوم الوزارة بتطعيم تلاميذ المدارس (أولى حضانة، أولى ابتدائى، أولى إعدادى ، أولى ثانوى)، بالإضافة إلى تطعيم المسافرين للحج والعمرة والفئات المستهدفة وذلك لمنع انتشار المرض فى مصر.

كما توفر الوزارة خط ساخن برقم 105 للإبلاغ عن حالات التسمم الغذائى وانتشار الأمراض والمشاكل الصحية المعدية، وكانت وزارة الصحة أكدت عدم وجود إصابات بمرض الالتهاب السحائى بالمدارس.

يذكر أن مديرية الصحة بالإسكندرية، قد نشرت عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، تقارير الطبية الخاصة بالاشتباه في حالتين مصابين بمرض التهاب سحائى بين تلاميذ المدارس بالإسكندرية، وأكدت مديرية الصحة على أن نتيجة تحاليل العينات للحالتين للميكروبات المسببة للالتهاب السحائي جاءت سلبية.

وكانت مديرية التربية والتعليم بالاسكتدرية، أكدت على انتظام الدراسة، بمدرسة مصطفى النجار بإدارة شرق التعليمية، ولايوجد سبب لتعطيل الدراسة، لاشتباه فى إصابة 4 طلاب بمرض الالتهاب السحائى، وأنه تم إعطاء الطلاب أجازة مرضية 15 يوما لحين التأكد من الإصابة.