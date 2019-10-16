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التحالف الدولي يعلن الانسحاب من الرقة والطبقة بشمال سوريا

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 09:14 م
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التحالف الدولي يعلن الانسحاب من الرقة والطبقة بشمال سوريا
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وكالات
 
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أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش بقيادة واشنطن، مغادرة قواته مدينتي الرقة والطبقة وكذلك مصنعا لشركة لافارج للأسمنت في إطار الانسحاب من شمال شرقي سوريا.

وقال المتحدث باسم التحالف الكولونيل مايلز بي. كاجينز على "تويتر"، "قوات التحالف تواصل انسحابا مدروسا من شمال شرق سوريا".

وأضاف: "انسحبنا في 16 أكتوبر من مصنع لافارج للأسمنت والرقة والطبقة".

ويذكر أن أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا انه ينفذ "انسحابا متعمدا" من شمال شرق البلاد.

 

وقال التحالف عبر موقع تويتر: "لقد خرجنا من منبج"، وهي المدينة التي حررها الأكراد من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، والتي ترغب تركيا في السيطرة عليها.

 

وقد دخلت قوات الجيش النظامي السوري إلى منبج، في إطار اتفاق بين المسلحين الأكراد ودمشق، لمواجهة التوغل التركي.




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