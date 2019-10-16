"حقنة ملوثة" تتسبب في وفاة طفلة بمستشفى أبوحمص (صور)

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يواصل مسلسل الإهمال الطبي داخل مستشفيات محافظة البحيرة حلقاته، ليصل للطفلة "ندي" التي توفت بسبب تسمم نتيجة حقنة ملوثه عن طريق أحد الأطباء بمستشفي أبوحمص المركزي، ما أدي إلي حدوث غرغرينه في القدم وتم بترها وتوفت الطفلة عقب ذلك، بحسب والدها.



واتهم "عبدالحميد محمد" والد الطفلة "ندي" مستشفي أبوحمص العام بالإهمال والتسبب في تفاقم إصابة نجلته، وأوضح أن نجلته تبلغ من العمر 6 سنوات ودخلت المستشفي بتذكرة رقم 43544 يوم 10 أكتوبر الماضي، وذلك لفتح خراج بقدمها، وقام أحد الأطباء بالمستشفي بإعطائها حقنة ملوثة تسببت في حدوث غرغرينه في قدمها.



وأضاف والد الطفلة "ندي" أنه عقب ذلك توجه مباشرة لمستشفي الميري بالإسكندرية لإنقاذ نجلته، وتم بتر قدمها في الحال، وعقب ذلك توفت وتم تحرير محضر بالواقعة، كما أضاف "عبدالحميد" أنه بعد إنهاء مراسم دفن نجلته توجه إلي قسم الشرطة وقام بتحرير محضرًا رسميا مفاده الاشتباه في سبب غير معلوم أدى إلى وفاة نجلته داخل مستشفي أبوحمص.



وكمل "عبدالحميد محمد" والد الطفلة "ندي" أنه بعرض المحضر علي النيابة العامة، أمرت بتشكيل لجنة من الطب الشرعي واستخراج الجثة لفحص سبب الوفاة وتقديم تقريرا نهائيا بذلك.



ومن جانبه أكد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه تم تحرير محضر إثبات حالة بتاريخ 12 أكتوبر 2019 بمقر مستشفي أبوحمص المركزي، وتم عقد اجتماع بحضور كل من الدكتور محمد محمود مبارك من إدارة المستشفيات بمديرية الصحة، والدكتور أحمد إسماعيل عبداللا مدير مستشفي أبوحمص، والأستاذ أحمد عباس ياقوت رئيس قسم شئون المرضي، والأستاذ خميس عبدالسلام مراد مدير مالي وإداري، والمهندسة بشري عبدالعاطي حمدان رئيس التمريض، والمهندسة ابتسام عيد عبدالحميد ممرضة بقسم الإستقبال "حفظ"، وذلك لفحص سجلات الاستقبال والطوارئ في الفترة المذكورة.



وأضاف وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه بفحص سجل العيادة الخارجية الصباحية "جراحة" تبين وجود اسم الطفلة "ندي عبدالحميد محمد" مسجلة بسجل العيادة، وقرر طبيب العيادة دخول الحالة بفتح خراج باللايه ولم تستكمل أوراق الدخول بعد ذلك لعدم وجود الحالة، وتم توقيع اللجنة علي محضر الإثبات، وأن التحقيقات ما زالت قائمة بمعرفة النيابة العامة والطب الشرعي.



إحالة 70 طبيبًا و58 من العاملين بمستشفى أبو حمص للتحقيق

كان قد قرر الدكتور يسرى بيومي، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إحالة 128 من العاملين في مستشفى أبوحمص المركزي للتحقيق معهم وبينهم 70 طبيبًا و58 من الممرضين والفنيين والإداريين بالمستشفى، وذلك خلال زيارة الدكتور حمودة الجزار، وكيل المديرية للمستشفى في إطار خطة المديرية بمتابعة سير العمل في المنشآت الصحية.



وتلاحظ خلال الزيارة، تكدس المرضى وعدم تواجد أطباء في قسم الاستقبال بالمستشفى، كما تبيّن وجود نقص في أدوية ومستلزمات الطوارئ، رغم توافر الاعتماد المالي بالمستشفى الذي كفلته الدولة لخدمة المرضى.



وقدم وكيل المديرية الاعتذار للمرضى، وكلّف أحد الأطباء المتواجدين بسرعة الكشف على المرضى المنتظرين، ثم تفقد بعدها بنك الدم الجديد بالمستشفى، وكلف فريق التفتيش المالي والإداري بالمديرية بمتابعة الانضباط الإداري بالمستشفى في الفترة القادمة، كما قدم مذكرة إلى وكيل الوزارة، والذي قرر إحالة 70 طبيبًا بينهم مدير المستشفى و53 من طاقم التمريض و5 فنيين وإداريين للتحقيق معهم في الشؤون القانونية بالمديرية وتوقيع الجزاء المناسب.