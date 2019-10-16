غرفة الجيزة التجارية تستعد لتوقيع بروتكولات تعاون لدعم مشروعات الشباب

قالت غرفة الجيزة التجارية، أنها تستعد لتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع الجهات التمويلية لدعم المشروعات الصغيرة التي ينفذها الشباب من أبناء المحافظة، مع البدء فى إنشاء مركز تدريب دائم بمقرالغرفة لتأهيل شباب الخريجين لسوق العمل.





وقال عادل ناصر رئيس غرفة الجيزة التجارية، إن مجلس إدارة الغرفة وافق على توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك مع بنك التعمير والإسكان، بهدف توفير المزيد من التيسيرات أمام الشباب الراغب فى إقامة مشروعاته الخاصة وتتولى الغرفة بموجب البروتوكولات تنفيذ دراسات الجدوى للمشروعات الشبابية.

وأكد ناصر أن الغرفة بصدد تفعيل التعديل الذي أدخله الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الغرف التجارية رقم ١٨٩ لسنة ١٩٥١ والذي سمح لمجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات باستثمار ما نسبته ٣٠٪ من احتياطاتها النقدية فى إقامة مشروعات استثمارية تنموية، مؤكداً أن الهدف الأساسي للغرف التجارية هو تقديم أكبر قدر ممكن من الخدمات لمنتسبيها من التجار وهو ما سترتكز عليه مشروعات الغرفة خلال المرحلة المقبلة.





وفى اجتماع مجلس إدارة الغرفة اليوم تم إقرار، البدء فى إجراءات إقامة مركز تدريب دائم بمقر الغرفة يتولى تنفيذ دورات تدريبية متتالية لشباب الخريجين الأبناء التجار من منتسبي الغرفة على فنون البيع والتسويق والابتكار بهدف تأهيلهم بشكل علمي على الاحتياجات الفعلية لسوق العملي، وقرر مجلس الإدارة مخاطبة عدد من الجامعات المصرية لترشيح مدربين معتمدين لإتمام تلك الدورات.