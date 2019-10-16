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عاجل- برشلونة وريال مدريد يوافقان على تأجيل الكلاسيكو

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 09:10 م
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عاجل- برشلونة وريال مدريد يوافقان على تأجيل الكلاسيكو
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علي نبوي
 
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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن موافقة ريال مدريد وبرشلونة على تأجيل الكلاسيكو الذي من المقرر أن يجمع بينهما يوم ٢٦ أكتوبر الجاري.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الماركا" فإن البارسا وريال مدريد يوافقان على تأجيل لعب كلاسيكو الكامب نو إلى يوم 18 ديسمبر، على الرغم من أن البارسا يفضل أن يلعب في موعده 26 أكتوبر الجاري، وسيقدم ذلك في حججه للجنة المسابقات قبل يوم الاثنين.

وأضافت الصحيفة بأن القرار النهائي سيكون في أيدي لجنة المسابقات.

وتابعت الصحيفة بأنه إذا تم تأجيل كلاسيكو الكامب نو حتى 18 ديسمبر، يعني أن الكلاسيكو سيكون بعد 3 أيام فقط من زيارة البارسا لملعب أنويتا المعقد معقل سوسيداد.
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