كيفية استخدام خدمة "سلفني شكرًا" لعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع (فيديو)

كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، عن فوائد العدادات مسبوقة الدفع والذكية، مؤكدًا أن هذه النوعية أفضل من العدادات العادية، لأنها لا تحتاج إلى قارئ حيث لا يتدخل فيها أي عنصر بشرى.

وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامجها "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأربعاء، أن العداد الذكى يتواصل مع فرع الكهرباء بشكل مباشر وهو ما يتطلب بنية تحتية ومنظومة معينة يتم العمل عليها، والآن يتم البدء بـ250 ألف عداد لمعرفة نقاط القوة والضعف، لافتًا إلى أن له مزايا كبيرة، كما أنه يحافظ على استقرار التيار، ويتيح التحكم في الاستهلاك.





وأشار إلى أنه تم إدخال شركات الدفع الإلكتروني لشحن العداد، كما يتم حاليًا تنفيذ تطبيق من أجل شحن العداد، ويتيح التطبيق أيضَا معرفة الاستهلاك وبالتالي التحكم في الاستهلاك الخاص.





وأوضح أن العداد به أكثر من استخدام وبضغطة معينة يتم التعرف على الشريحة الموجود عليها العداد والمتبقى من الرصيد وهي ميزة كبيرة للعدادات مسبوقة الدفع، لافتًا إلى أن هناك كتيب على موقع الوزارة لتوضيح كل شئ عن العداد مسبوق الدفع.



