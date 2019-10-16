وفد أوروبي يزور مدارس الإسكندرية
الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 09:02 م
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ريم محمود
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زار وفد الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، عددًا من مدارس الدمج بمحافظة الإسكندرية للإطلاع على جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في هذا الملف الذي يوليه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم اهتمامًا كبيرًا.
وضم الوفد السيد إيفان سوركوش، سفير وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والسيد برونو مايس، ممثل منظمة اليونيسف في مصر، والدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتربية الخاصة، والمهندس أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية والمهندس أحمد كمال رئيس مجلس الأمناء بالجمهورية وعدد من قيادات المحافظة.
والتقى الوفد عدد من أعضاء هيئة التدريس الذين تحدثوا عن اهتمام الوزارة برفع كفاءاتهم في ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بالاهتمام بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
وشاهد الوفد عدد من الحصص الدراسية والأنشطة التربوية والدعم المقدم في غرف المصادر وأثني الحضور على اهتمام الوزارة بالمنظومة التربوية لدعم هؤلاء الطلاب.
وضم الوفد السيد إيفان سوركوش، سفير وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والسيد برونو مايس، ممثل منظمة اليونيسف في مصر، والدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتربية الخاصة، والمهندس أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية والمهندس أحمد كمال رئيس مجلس الأمناء بالجمهورية وعدد من قيادات المحافظة.
والتقى الوفد عدد من أعضاء هيئة التدريس الذين تحدثوا عن اهتمام الوزارة برفع كفاءاتهم في ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بالاهتمام بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
وشاهد الوفد عدد من الحصص الدراسية والأنشطة التربوية والدعم المقدم في غرف المصادر وأثني الحضور على اهتمام الوزارة بالمنظومة التربوية لدعم هؤلاء الطلاب.
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