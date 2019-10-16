وزير الكهرباء: لدينا دراسات سرية لمواجهة أزمة سد النهضة

قال محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة أعدت دراسات لكيفية مواجهة تأثير بناء سد النهضة على توليد الطاقة الكهربائية من السد العالي.





وتابع خلال تصريحات صحفية علي هامش مجلس الاعمال المصري الكندي: " نعلم أن هناك تاثير لسد النهضة علي تراجع حجم توليد الكهرباء من خلال ضعف منسوب مياه السد العالي، ولدينا دراسات سرية لمواجة هذة الأزمة ولن أفصح عنها".





وعن محطة الضبعه النووية أكد الوزير أنه جاري العمل علي إنشائها وفقا للجدول الزمني، مشيرًا إلي أن الانتهاء من أول مفاعل نووية مصر لإنتاج الكهريا سيكون بحلول عام 2028.