وزير الشباب يهنئ شلبي على نجاح معسكر تدريب المنتخب العربي لعبور المانش 

Advertisements

هنأ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة السباح خالد شلبى وكيل الاتحاد الانجليزى لعبور المانش فى شمال افريقيا والشرق الأوسط بنجاح المعسكر التدريبى للمنتخب العربى الالمانى لعبور المانش فى يوليو 2020 والذى يضم سباحين من مصر والسعودية وألمانيا.



وقال شلبى أنه تلقى مكالمة هاتفية من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مقدما له التهنئة على نجاح التدريبات الأولى للمنتخب، وأشاد الوزير على الحدث الفريد من نوعه.



وأكد الوزير علي استمرار دعم الوزارة لمثل هذه المبادرات والبطولات الخلاقة والتي ترسخ روح المواطنة وتنمي التآلف بين الشعوب في مجال الرياضة.



وأكد الوزير اهتمامه برعايه المنتخب العربي لذوى الإعاقة الذهنية لعبور المانش واهتمامه الكبير بالسباحين الابطال.



واختتم اليوم المعسكر التدريبى لفريق المنتخب العربى لعبور المانش فعالياته اليوم بمدينة الغردقة بحضور الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة.