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قائد كردي: الاتفاق مع دمشق لم ينفذ بعد ويتطلب الانتشار الكامل

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 08:50 م
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قائد كردي: الاتفاق مع دمشق لم ينفذ بعد ويتطلب الانتشار الكامل
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وكالات
 
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قال قيادي في قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم كوباني، إن الاتفاق مع دمشق لم ينفذ بعد ويتطلب الانتشار في أنحاء منطقة الحدود بأكملها.

وأوضح القيادي، خلال تصريحاته مساء الأربعاء، أن روسيا هي ضامن الاتفاق مع الحكومة السورية بعد الانسحاب الأمريكي.

وأضاف: "ترامب أكدنا لنا عدم معارضته على الاتفاق مع الجيش السوري للانتشار في المناطق الخاضعة لسيطرة الاكراد".

وأشار إلى أنه سيتم بحث القضايا السياسية لاحقا مع الحكومة السورية، مؤكدا أن التقارير عن تسليم أراض للحكومة السورية غير صحيحة.

قامت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم, بشن هجوما مضادا على القوات التركية والفصائل الموالية لها في مناطق غرب بلدة عين عيسى.


وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرًا له، أن اشتباكات عنيفة وقعت بين الطرفين تخللها قصف مكثف بشكل متبادل، مما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين ونزوح آخرين.


وأفاد المرصد بأن قوات سوريا الديمقراطية تمكنت من التقدم في المعارك واستعادت السيطرة على موقعين كانت قد خسرتهما لصالح الفصائل خلال الساعات الماضية.


 

وقصف قوات سوريا الديمقراطية للجيش التركي بقذائف الهاون وذلك بعد وقت قصير من بدء تركيا عملية عسكرية في شمال شرق سوريا.

 

هذا وأفادت وكالة "الأناضول"، بسقوط ستة صواريخ أطلقت من مدينة القامشلي السورية في قلب مدينة نصيبين التركية الحدودية.

 

فيما ذكرت قناة "إن.تي.في" أن قذيفتي مورتر سقطتا على بلدة جيلان بينار التركية الحدودية دون أن تسفرا عن سقوط ضحايا.

 

وقال مصدر أمني تركي إن مدافع هاوتزر بدأت بضرب مواقع مخازن ذخيرة تابعة لوحدات حماية الشعب الكردية كما ضربت المدفعية مواقع للوحدات أيضا.

 

هذا وشنت طائرات حربية تركية بعد ظهر الأربعاء غارات على منطقة رأس العين الحدودية في شمال سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد وقت قصير من إعلان أنقرة بدء عمليتها العسكرية ضد المقاتلين الأكراد.

 

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدء العملية في وقت سابق اليوم الأربعاء.


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