تامر مرسي يتعاقد مع مصطفى خاطر وعلي ربيع لمسلسل رمضان 2020
الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 08:59 م
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هبة أحمد
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أعلن المنتج تامر مرسى، عن تعاقده مع الفنانين مصطفى خاطر، علي ربيع، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
حيث نشر صورة جمعته بالفنان على ربيع، والفنان مصطفى خاطر، وقام بالتعليق على الصورة قائلا :"رمضان 2020".
يشار أن على ربيع خاض الماراثون الرمضانى الماضى بمسلسل "فكرة بمليون جنيه"، والمسلسل بطولة على ربيع ، صابرين ، سهر الصايغ ، صلاح عبد الله ، حنان سليمان ، كريم عفيفي ، ومن تأليف أمين جمال ، إبراهيم محسن ،محمد فتحي عبدالمقصود ، شريف يسري، إخراج وائل إحسان.
مشاركة على رببع فى الفلوس
ويشارك علي ربيع فى فيلم "الفلوس" كضيف شرف والفيلم بطولة تامر حسنى، محمد سلام، نانسى صلاح ، زينة ، خالد الصاوى، ومن إنتاج نيوسينشرى، تأليف محمد عبد المعطى ،إخراج سعيد الماروق، والفيلم من المقرر طرحه فى إجازة نصف العام.
الموسم الأخير لمسرح مصر
ويشارك على حاليا في الموسم السابع والأخير من "مسرح مصر" مع كلا من حمدي الميرغني، محمد عبد الرحمن، مصطفى خاطر، محمد أنور، محمد أسامة "أوس أوس"، كريم عفيفي، مصطفى بسيط، دينا محسن "ويزو"، إسراء عبد الفتاح، سارة درزاوي، حامد الشراب، إبرام سمير، بيشوي طاهر، محمد توبة، ووائل العوني، والمسرحية من تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإنتاج صادق الصباح.
وكان آخر أعمال مصطفى خاطر هو مسلسل "طلقة حظ"، الذي شارك من خلاله في السباق الرمضاني الماضي، شارك في بطولته كل من: آيتن عامر، هبة مجدي، محمد أنور، ميرنا نور الدين، إيمي سالم، والمسلسل من تأليف إيهاب بليبل، إخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج سينرجي.
حيث نشر صورة جمعته بالفنان على ربيع، والفنان مصطفى خاطر، وقام بالتعليق على الصورة قائلا :"رمضان 2020".
يشار أن على ربيع خاض الماراثون الرمضانى الماضى بمسلسل "فكرة بمليون جنيه"، والمسلسل بطولة على ربيع ، صابرين ، سهر الصايغ ، صلاح عبد الله ، حنان سليمان ، كريم عفيفي ، ومن تأليف أمين جمال ، إبراهيم محسن ،محمد فتحي عبدالمقصود ، شريف يسري، إخراج وائل إحسان.
مشاركة على رببع فى الفلوس
ويشارك علي ربيع فى فيلم "الفلوس" كضيف شرف والفيلم بطولة تامر حسنى، محمد سلام، نانسى صلاح ، زينة ، خالد الصاوى، ومن إنتاج نيوسينشرى، تأليف محمد عبد المعطى ،إخراج سعيد الماروق، والفيلم من المقرر طرحه فى إجازة نصف العام.
الموسم الأخير لمسرح مصر
ويشارك على حاليا في الموسم السابع والأخير من "مسرح مصر" مع كلا من حمدي الميرغني، محمد عبد الرحمن، مصطفى خاطر، محمد أنور، محمد أسامة "أوس أوس"، كريم عفيفي، مصطفى بسيط، دينا محسن "ويزو"، إسراء عبد الفتاح، سارة درزاوي، حامد الشراب، إبرام سمير، بيشوي طاهر، محمد توبة، ووائل العوني، والمسرحية من تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإنتاج صادق الصباح.
وكان آخر أعمال مصطفى خاطر هو مسلسل "طلقة حظ"، الذي شارك من خلاله في السباق الرمضاني الماضي، شارك في بطولته كل من: آيتن عامر، هبة مجدي، محمد أنور، ميرنا نور الدين، إيمي سالم، والمسلسل من تأليف إيهاب بليبل، إخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج سينرجي.
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