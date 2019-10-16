خبير بالشأن التركي: "أردوغان" يريد أن يضرب عصفورين بحجر واحد من احتلال سوريا (فيديو)

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قال مصطفى صلاح، الخبير بالشأن التركي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من خلال احتلاله لشمال سوريا، يريد ضرب عفوين بحجر واحد، الأول: الاستحواذ على ثورات ثورة النفطية، والثاني: مشاركة روسيا في أي تسوية للأزمة السورية.



وتابع الخبير بالشان التركي، خلال حواره ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، أن العملية العسكرية التركية في شمال سوريا ليست الأولى، ففي عام 2016 قامت تركيا بعملية عسكرية تحت مسمى "درع الفرات" وبعد ذلك قام بعملية أخرى تسمى "غصن الزيتون" زاعمًا أن الهدف من هذه العمليات، الحفاظ على الأمن القومي التركي.



ولفت إلى أن التدخل التركي في الأراضي السورية غير مشروع، وفقًا للأعراف والقوانين الدولية، والقوى الإقليمية المتواجدة في سوريا، مشيرًا إلى أن الرئيس التركي في عام 2014 قام بالسماح لتنظيم داعش بمواجهة الأكراد، الأمر الذي ساهم في سيطرة تنظيم داعش على العديد من الأراضي السورية.



وأشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية قامت بنشر فيديوهات، تثبت شراء الدولة التركية النفط من تنظيم داعش، وهذا يكشف مدى علاقة أنقرة بتنظيم داعش الإرهابي، خاصة في البعد الاقتصادي، مضيفًا أن تركيا تحاول أن تضفي شرعية قانون على العملية العسكرية في تركيا، ولكن هذه العملية رفضت من قبل المجتمع الدولية، وفرض على أنقرة العديد من العقوبات الاقتصادية.

