"حبا في أل بيت رسول الله".. إقبال كثيف من المريدين للاحتفال بمولد "شيخ العرب" قبل الليلة الختامية

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شهدت ساحة مسجد السيد البدوي، بمدينة طنطا، في محافظة الغربية، توافد الآلاف من المريدين، من جميع محافظات مصر، للإحتفال بمولد "شيخ العرب" قبل الليلة الختامية وسط حالة من الاستنفار الأمني.



ويعتبر مولد السيد البدوي، من أكبر الموالد علي مستوى الجمهورية حيث يأتي إليه ما يقرب ٢ مليون مريد من داخل مصر وخارجها ومختلف الطرق الصوفيه قاصدين زيارة الاضرحة، راجين التقرب إلي الله عن طريق التقرب لآل بيت فبعضهم من يقوم بخدم المريدين تقربا لله والبعض الأخر يقوم بعمل حلقات الذكر وابتهالات وسط أجواء روحانية.



وبدأت احتفالات مولد السيد البدوى يوم الجمعة الماضية ويستمر حتي غدا الخميس بحضور الشيخ ياسين التهامي وكبار مشايخ الطرق الصوفيه في مصر وبعض الدول العربية.



وكانت محافظة الغربية قد انهت أستعداداتها حيث أصدر اللواء هشام سعيد، محافظ الغربية، توجيهاته لوكيل وزارة التموين بالغربية بزيادة المخزون الاستراتيجي للمحافظة من السلع (أرز – سكر – زيت – بوتجاز – دقيق) وجميع السلع الأساسية الأخرى خلال الفترة المقبلة، لتلبية احتياجات الزوار.



كما وجه وكيل وزارة الكهرباء برفع درجة الاستعداد والطوارئ، تجنبًا لحدوث أعطال نتيجة زيادة الأحمال وتفعيل دور غرفة العمليات على مدار 24 ساعة وإجراء التجارب العملية لربط المحولات بالمولدات "الديزل" قبل الاحتفالية، وتوفير خيم بجانب كل ديزل لفرق الطوارئ مزودة بالمعدات وقطع الغيار اللازمة.



كما كلف إدارة الحماية المدنية بالمتابعة الدورية والتأكد من إحكام السيطرة وتنفيذ خطة تأمين قطاعات محيط المسجد الأحمدي وتوفير معدات وأفراد الإطفاء وعرض تقرير بالموقف أولًا بأول.



وكلف وكيل وزارة الصحة برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات وفريق الطوارئ المركزي على مدار اليوم وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية وتوفير خيم طبية مجهزة بمحيط المسجد الأحمدي، وتكليف هيئة الإسعاف بعرض خطة العمل وأماكن التمركز أثناء فترة الاحتفال.



ووجه مدير مديرية الطب البيطري بالالتزام بالذبح داخل المجازر فقط، وبالمجان، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يقوم بالذبح في الشوارع، مع قيام حي أول وثان طنطا بتكثيف حملات النظافة خلال فترة المولد، وقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوصيل المياه إلى الساري وتوفير سيارات المياه في أماكن التجمعات، مؤكدًا على الانتهاء من كافة التجهيزات قبل موعد الاحتفالات بفترة كافية.