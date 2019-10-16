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أحمد موسى يطلق هاشتاج يسخر من أردوغان وعلاقته بترامب (فيديو)

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 08:52 م
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أحمد موسى يطلق هاشتاج يسخر من أردوغان وعلاقته بترامب (فيديو)
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أمنية فوزي
 
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أطلق الإعلامي أحمد موسى هاشتاج "أردوغان دلدول ترامب"، قائلًا: "أردوغان يركع للأمريكان، ويستجيب لطلبات وأوامر الأمريكان"، متابعًا: "ترامب بيقول لأردوغان نفذ وارضخ وأردوغان بيقوله حاضر يا فندم".

وناشد "موسى"، خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، المواطنين بالعمل على هذا الهاشتاج، مؤكدًا أنه رسالة للسفاح التركي أردوغان، وتدخلاته وعدوانه على سوريا، وقتله للسوريين.

وتسائل الإعلامي: "ما شكل أردوغان أمام المجتمع الدولي اليوم؟"، موضحًا أن العالم كله يقف ضد أردوغان ما عدا قطر، معلقًا: "العالم في اتجاه، وقطر وتركيا وداعش في اتجاه آخر وفي صف واحد".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن اليوم شهد أول اشتباك بين الجيش العربي السوري وجيش السفاح رجب طيب أردوغان، لافتًا إلى أن الجيش السوري يبسط نفوذه على أراضي جديدة من الأراضي السورية في الشمال.

وأشار "موسى"، إلى أن الديكتاتور التركي أردوغان أعلن اليوم عدم ممانعته من انتشار الجيش السوري في شمال البلاد.

يذكر أن القوات التركية، شنت، عملية توغل بري في شمال سوريا في إطار عملية "نبع السلام" التي بدأتها ضد الأكراد، ونقلت وزارة الدفاع التركية أن الجيش وفصائل سورية موالية دخلوا الأربعاء شمال شرق سوريا ضمن الهجوم الذي تشنه أنقرة على مقاتلين أكراد.
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