إتاحة الحجز المسبق لهاتف "iPhone 11" السبت المقبل بأسعار تنافسية

أعلن الموزع الرئيسي لمنتجات أبل داخل مصر، عن إتاحة عملية الحجز المسبق لهاتف iPhone 11 الجديد بإصداراته الثلاثة: iPhone 11 و iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max وذلك بدءا من السبت المقبل الموافق 16 أكتوبر، تحديدا في تمام الساعة الثانية عشر صباحا.





وسوف يتاح الحجز المسبق لمدة أسبوع كامل للراغبين في اقتناء هاتف "أي فون 11 الجديد"، بعدة طرق سواء عبر الموقع الإلكتروني لشركة "تريد لاين"، أو من خلال الاتصال بالشركة، أو من خلال فروع الشركة .





وقال إيهاب مدحت، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة: "إطلاق هاتف آيفون الجديد داخل مصر يعد من الأحداث الضخمة التي ينتظرها عشاق الهواتف داخل مصر، وهو ما يجعلنا حريصين على تقديم عروض ومميزات حصرية لعملاء أبل في مصر باعتبارنا الموزع الرئيسي والأكبر داخل مصر".





وتابع مدحت: "قررنا هذا العام إطلاق مميزات غير مسبوقة، فلأول مرة سنتيح ميزة التأمين ضد كسر الشاشة لكل عميل يقوم بحجز وشراء هاتف "iPhone 11" الجديد، وذلك بالتعاون مع شركة "AXA" التي تعد من أكبر شركات التأمين العالمية، ويمتد التأمين لمدة 12 شهرا، ويحصل عليه العميل مجانا بمجرد شراء الهاتف الجديد، وهي ميزة هامة للغاية في ظل ارتفاع تكلفة تغيير شاشة الهاتف في حالة تعرضها للكسر".





وأشار نائب رئيس مجلس إدارة الشركة ، إلى أنه سيتم إتاحة الفرصة لشراء هاتف "iPhone 11" الجديد بنظام التقسيط بدون فوائد على فترة 12 شهرا، لكل عملاء بنك "CIB" سواء (Debit Card أو Credit Card)، بجانب تسهيل استخراج هاتين البطاقتين إذا كان المشتري ليس من عملاء البنك.





الجدير بالذكر أن سلسلة متاجر الشركة تضم ما يقرب من 21 متجرا على مستوى الجمهورية، بجانب 4 مراكز للصيانة والدعم الفني، وتم بناء أعلى درجات الثقة بين تريد لاين وعملاء أبل عبر سنوات طويلة نجحت خلالها شركة تريد لاين في إتاحة جميع منتجات أبل داخل مصر مصحوبة بخدمات حصرية مميزة، مما ساهم في حصول الشركة على درجة "Apple Premium Reseller" وهي أعلى درجة يمكن للموزعين الحصول عليها.