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فرار 1000 لاجئ سوري إلى كردستان العراق بعد الهجوم التركي

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 08:45 م
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فرار 1000 لاجئ سوري إلى كردستان العراق بعد الهجوم التركي
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وكالات
 
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فر نحو ألف لاجئ سوري قادمين من مناطق كردية في الأيام الثلاثة الأخيرة إلى إقليم كردستان العراق في ظل العملية العسكرية التي أطلقتها تركيا منذ أسبوع ضد الميليشيات الكردية السورية، وقتل فيها العشرات.



وأكد المركز المشترك لتنسيق الأزمات التابع لوزارة الداخلية الكردية العراقية على حسابه على تويتر "وصول اللاجئين السوريين إلى كردستان العراق يتزايد. بلغ العدد الإجمالي 930 لاجئاً في الأيام الثلاثة الأخيرة".



وقال المتحدث باسم منظمة "المجلس النرويجي للاجئين" غير الحكومية في العراق توم بيير كوستا، الأربعاء، إن اللاجئين السوريين يدخلون العراق عبر 3 معابر حدودية فتحتها السلطات الكردية من البلدين وأن العدد المسجل حتى الآن بلغ ألف وستة أشخاص.



وأكد أن المنظمة تتوقع وصول مئات اللاجئين السوريين يومياً إلى كردستان العراق، بينما يتوقع وصول 50 ألف شخص من الآن حتى يناير المقبل.



ويستضيف كردستان العراق نحو 250 ألف لاجئ معظمهم سوريين و790 نازحاً داخلياً، وفقاً لأحدث تقرير لوزارة الداخلية الكردية العراقية.

هذا وشنت طائرات حربية تركية بعد ظهر الأربعاء غارات على منطقة رأس العين الحدودية في شمال سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد وقت قصير من إعلان أنقرة بدء عمليتها العسكرية ضد المقاتلين الأكراد.

 

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدء العملية في وقت سابق اليوم الأربعاء.

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